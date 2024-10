Leonor de Borbón y Hussein de Jordania, dos herederos del siglo XXI

Hussein y Leonor, dos jóvenes de la misma generación con tan solo 12 años de diferencia. Ambos nacidos en el siglo XXI y los dos con idénticos destinos: ser algún día los soberanos de sus respectivos países, con similitudes en formación y en qué se espera de ellos. Son el rostro de la esperanza puesta en el futuro de cada uno de los estados que representarán. Uno, Jordania, ciertamente convulso por la zona geopolítica en la que se encuentra y que siempre navega entre la amenaza de las situaciones bélicas de los países bélicos con los que hace frontera: Arabia Saudí, Iraq, Israel y Cisjordania.

Este fin de semana tendrá lugar una cita importante entre los padres de ambos, el rey Abdalá, rey de Jordania y el Rey Felipe VI se verán en una visita de Estado que el Rey de España hará a Amán, capital del país. Un viaje al que iba a asistir también la Reina Letizia pero que, debido a la preocupante situación en la zona entre Irán e Israel, se ha decidido de manera conjunta entre el Ejecutivo y la Jefatura del Estado, que no acuda. Nos quedaremos con las siempre interesantes imágenes de las dos reinas consortes, Letizia y Rania que, en pocos años, tendrán que dejar el protagonismo a sus respectivos herederos.

La herencia histórica de dos herederos muy distintos

Hussein bin Al Abdalá nació el 28 de junio de 1994 en Amán, siendo el primero de los cuatro hijos del matrimonio formado entre Abdalá y Rania. En el momento de su nacimiento ni siquiera su padre era el heredero al trono aún a pesar de ser el primer hijo varón del por entonces rey Hussein. Esto no sucede en las monarquías occidentales donde la sucesión suele pasar de padre a primer hijo legítimo con tres excepciones: el principado de Liechtenstein tiene en vigor la Ley Sálica, en virtud de la cual una mujer no puede heredar el trono, mientras que España y Mónaco cuentan con una variación de esta norma conocida como Ley Agnaticia, que no deja a las mujeres excluidas del trono, pero sí prevalece la preferencia del varón por encima de la mujer.

Boda de los ahora reyes de Jordania Abdalá II y Rania en 1993. (Foto: Gtres).

El heredero era su tío Hassan bin Talal, hermano del entonces rey Hussein. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada cuando, un mes antes de su muerte, el monarca nombró príncipe heredero a su hijo Abdalá, desplazando así de la línea sucesoria a su hermano. Fue un movimiento que se acogió con enormes reservas en el país ya que la madre del actual rey era británica. Este hecho en la dinastía hachemí no es una cuestión baladí ya que sus miembros tienen descendencia directa del Profeta Mahoma y la procedencia de su madre no era ‘tan pura’ como se esperaba.

Abdalá subió al trono el 7 de febrero de 1999 como Abdalá II y, lejos de nombrar a su primogénito con Rania, príncipe heredero, repitió el patrón de su padre y le concedió dicho título a su hermanastro Hamzeh bint Hussein, hijo de su padre y de la última esposa de este, la reina Noor. Sin embargo, el el 28 de noviembre de 2004 el actual rey cambió de parecer firmando un decreto por el que le retiraba el título sin establecer sucesor hasta que en el año 2009 nombra a su primer hijo heredero, título que sigue ostentando desde entonces nuestro protagonista.

Boda del príncipe Hamzeh, hijo de Huseein y Noor de Jordania y anterior heredero al trono, el día de su boda. (Foto: Gtres).

Leonor, sin embargo, no ha pasado por esos procelosos trámites. Cuando nació (el 31 de octubre de 2005), recibió automáticamente el título de Infanta de España con tratamiento de Alteza Real, (Real Decreto 1368/1987), por ser entonces hija del heredero al trono. Cuando su abuelo, Juan Carlos I, abdicó en la figura de Felipe VI, Leonor pasó automáticamente a ser la Princesa de Asturias.

Leonor de Borbón con sus padres el día que fue presentada a los medios tras su nacimiento. (Foto: Gtres).

Leonor de Borbón ostenta, además, otros títulos asociados a su condición de heredera al trono y que están arraigados en la rica historia española. Es Princesa de Asturias como heredera de la Corona de Castilla desde finales del siglo XIV. Es Princesa de Gerona, duquesa de Montblanch, condesa de Cervera y señora de Balaguer como heredera de la Corona de Aragón desde mediados del siglo XIV y es también Princesa de Viana, como heredera de Navarra cuya anexión a la Corona de Castilla se produjo en 1512. Estos títulos son el enorme patrimonio histórico de lo que en su día fue la creación de la llamada Monarquía Hispánica con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón con la mencionada anexión de Navarra a comienzos del XVI.

Dos destinos tan iguales y tan diferentes

Leonor de Borbón y Hussein de Jordania están llamados a ser los reyes de España y Jordania respectivamente cuando sus padres fallezcan (o abdiquen). Leonor de Borbón es la heredera porque fue la primogénita y porque no ha tenido después de ella ningún hermano varón. De haber sido así y en virtud de la todavía Ley Agnaticia, hubiera sido desplazada de la sucesión como en su día lo fue su tía la Infanta Elena en favor de su hermano Felipe, tercer y último hijo de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Para que esto cambie habría que modificar la Constitución.

Leonor de Borbón el día que fue nombrado Felipe VI Rey de España. (Foto: Gtres).

Hussein es el primero de los hijos de los cuatro que han tenido sus padres. Al ser varón no se ha presentado conflicto alguno con la sucesión.

Tanto como Leonor como Hussein, por su condición de herederos, han tenido una educación enfocada a su destino. En el caso de la Princesa de Asturias su formación no está todavía completada ya que sólo tiene 18 años, mientras que el heredero hachemita tiene ya 30, está casado y ya tiene una hija.

Hussein comenzó sus estudios primarios en la Escuela Internacional de Choueifat en Amán y posteriormente en la Academia Internacional de la capital jordana, terminando la secundaria en la King´s Academy, también en Amán. Se graduó en 2016 en la Universidad de Georgetown en Historia. En 2017 se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst y actualmente es mayor en las Fuerzas Armadas de Jordania.

Hussein de Jordania, heredero al trono hachemita. (Foto: Gtres).

Leonor de Borbón cursó los estudios de primaria y secundaria en el Colegio Santa María de los Rosales, un colegio privado, mixto y religioso en Madrid pasando a cursar los dos cursos de Bachillerato en el modelo Internacional en el UWC Atlantic College en Gales.

A diferencia de Hussein de Jordania, la princesa de Asturias está haciendo actualmente su formación militar ya que el monarca español ostenta también el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Dicha formación durará tres años pasando por los ejércitos de tierra, mar y aire. La primera, ya culminada, la hizo en la Academia General Militar de Zaragoza, la segunda la está haciendo actualmente en la Escuela Naval Militar en Marín y se concluirá dicha formación castrense por su futuro paso por la Academia General del Aire de San Javier. Los mismos pasos que hizo su padre el Rey Felipe VI.

Los Reyes de España con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. (Foto: Gtres).

Leonor de Borbón vestida con el uniforme de la Escuela Naval Militar de Marín. (Foto: Gtres).

Una vez termine su formación militar accederá a la universidad donde la elección del grado que estudie es todavía una incógnita.

Matrimonio, hijos y herederos

Hussein de Jordania está casado desde junio de 2023 con Rajwa Al Saif, arquitecta y nacida en Arabia Saudí. Por su matrimonio ahora es Rajwa Al Hussein y juntos han tenido una hija, la princesa Iman que no será en ningún modo heredera al trono. Se espera que el joven matrimonio tenga en algún momento un hijo varón y, de no tenerlo, la sucesión tendría que cambiar a otro de los príncipes disponibles ya que el anterior rey Hussein tuvo muchos hijos de sus cuatro matrimonios. No se espera en modo alguno una reforma en la Constitución.

Boda de Hussein de Jordania con Rajwa Al Saif, Amán, 2023. (Foto:Gtres).

Leonor de Borbón tiene tan solo 18 años, aunque en unos días cumplirá los 19. Además de la formación que le queda por delante, es muy joven todavía para pensar en un matrimonio. Sí parece que podrá casarse con quien ella elija tal y como ha hecho su padre. Lo que es una incógnita es, si para cuando llegue la hora de ser madre, estará reformada la Carta Magna de forma que sea heredero el primero que nazca independientemente de su sexo. Una reforma pendiente para un país igualitario como España.

Nuevas generaciones para un tiempo nuevo

A pesar de las diferencias culturales y sociales entre Jordania y España, lo que sí está claro es que ambos pertenecen a la generación nacida ya en el siglo XXI y están destinados a ser reyes en un tiempo totalmente diferente al de sus padres y abuelos. Tendrán por delante retos muy diferentes a los de sus antecesores, así como unas responsabilidades de cara a sus respectivos pueblos que deberán atender a las necesidades y sensibilidades de las nuevas generaciones. Ambos han sido educados en ambientes internacionales que les permitirán tener una visión amplia de cómo es actualmente el mundo y cuáles son las necesidades que deberán atender el día que asciendan al trono.