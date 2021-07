Kate Middleton está llamada a ser en un futuro la reina consorte del Reino Unido. A diferencia de lo que ocurre con Camilla Parker, la esposa del príncipe Guillermo ha sabido ganarse desde el primer momento el cariño de los británicos y sobre ella nunca ha pesado una espada de Damocles que pudiera condicionar su destino. Es cierto que en los últimos tiempos la duquesa de Cornualles de ha convertido en un miembro popular de la Casa de Windsor, pero la sombra de Diana sigue muy presente, hasta el punto de que no solo no hace uso del título de princesa de Gales al que tiene derecho, sino que, además, se plantea la opción de que en el momento en el que Carlos sea rey, ella permanezca como princesa consorte, en la misma línea que el duque de Edimburgo.

Algo que no le ocurrirá a Kate Middleton. La esposa de Guillermo está llamada, sin lugar a dudas, a ser la futura princesa de Gales y eso es algo que nadie cuestiona. No obstante, su camino tampoco ha sido tan fácil. Kate tiene la difícil tarea de rendir homenaje a la memoria de la Princesa, sin resultar excesiva, ya que podría molestar a los Windsor. Una labor que, tras más de una década como duquesa y otros tantos años de noviazgo con el príncipe Guillermo, sabe hacer con maestría.

Y es que, aunque muchos piensen que la duquesa de Cambridge tiene en su suegra a su referente -sobre todo por las veces en las que ha optado por estilismos que recuerdan a los de Diana-, la realidad es que Middleton tiene en la reina Isabel a su modelo. Una tarea en la que cuenta con la ayuda de uno de los mejores apoyos de la monarca, la condesa de Wessex, que se ha convertido en la estilista privada de Kate Middleton y que le ayuda a elegir con cuidado muchos de sus looks.

La relación entre la esposa del príncipe Guillermo y la reina Isabel ha pasado por diversas etapas hasta llegar al punto de confianza actual, en el que la monarca ve en los Cambridge la esperanza de la Corona, sin dejar de lado a su hijo mayor. Y es que aunque sean muchos los que piensan que la soberana debería abdicar y dejar paso directo a Guillermo, lo cierto es que su compromiso con la institución es tan grande que no lo contempla, y no es que considere que Carlos no esté preparado para asumir el trono, es más una cuestión de deber.

En los primeros años de noviazgo de Guillermo y Kate, la Reina no estaba excesivamente contenta con ella, sobre todo por el hecho de que apenas tuviera experiencia laboral, a lo que se suma que después de la boda pidiera reducir su agenda para dedicarse al cuidado de sus hijos. Algo que la Reina nunca entendió ya que ella siempre ha puesto el deber por delante. No obstante, con el paso del tiempo y, sobre todo, con todo lo que ha ocurrido después con los duques de Sussex, Kate ha sabido reforzar su papel hasta convertirse en uno de los miembros más destacados de ‘La Firma’.

Una realidad en la que tiene mucho que ver que ha sabido mimetizarse con la reina Isabel, pero sin perder su esencia. Y es que hubo un momento en el que la monarca le ‘llamó la atención’ por llevar las faldas demasiado cortas y ella no dudó en adaptarse rápidamente. Pero no solo eso. Al margen de que la moda está en constante transformación, la duquesa de Cambridge ha sabido encontrar un estilo sobrio y atemporal que de alguna manera se sincroniza con el de la soberana. Colores vivos, estampados florales, vestidos midi y algunas faldas son la tónica de su armario, en el que escasean los pantalones, consciente también de que a Isabel II no le gustan demasiado, como tampoco los zapatos de cuña, a los que no ha renunciado pero que sí limita a citas puntuales.

La duquesa de Cambridge ha encontrado la fórmula de estilo perfecta que fusiona los tributos ocasionales a Diana con las referencias a la reina Isabel y los toques de tendencia que acercan un estilo atemporal a las nuevas generaciones. Sin duda, una maniobra magistral para una futura reina que ya tiene mucho camino recorrido.