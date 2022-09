Una semana después del funeral de Estado de la Reina Isabel, la Familia Real Británica ha dado por finalizado el luto y ha retomado la actividad con normalidad. La nueva era de la Corona se enfrenta a sus primeros días, en los que el legado de una monarca que ha batido todos los récords está muy presente en sus herederos directos, que, sin embargo, tienen el foco puesto en el futuro. Sobre todo, el recién estrenado Rey Carlos quien, según apuntan varias fuentes, ya está pensando en las primeras reformas de una institución que para muchos se antoja un tanto desfasada.

Han sido los príncipes de Gales los primeros en retomar su actividad con normalidad. Guillermo y Catalina han dejado atrás su pasado como duques de Cambridge y ya han estrenado agenda como sucesores de Carlos de Inglaterra tanto como príncipes de Gales y como duques de Cornualles. Dos títulos que tienen especial relevancia para el matrimonio, sobre todo el primero de ellos, que evoca la memoria de la princesa Diana. La propia Catalina que, en numerosas ocasiones ha homenajeado a la que hubiera sido su suegra a través de la ropa o de los complementos, se sintió muy agradecida de recibir este título, pero recalcó que su deseo era hacer las cosas a su manera.

La pareja ha estrenado su agenda en el primer día tras finalizar el luto con una visita muy especial, a Gales. En esta jornada por fin ha dejado el luto de lado, pero no del todo, ya que bajo el espectacular abrigo rojo que ha lucido -que, por cierto, lo firma L.K. Bennett y que lleva por nombre ‘Spencer¡-, llevaba un conjunto de color oscuro. Una visita especial no solo por ser la primera del matrimonio a Gales como príncipes de Gales, sino porque allí, en la zona de Anglesey, la pareja vivió los primeros años tras su boda, una de las etapas más felices de su vida.

Ahora que ambos son príncipes de Gales y que el Rey Carlos tiene previstos cambios importantes para la monarquía, se espera que la actividad tanto de Catalina como la de Guillermo se vea incrementada. Al fin y al cabo, ellos y sus hijos son el gran baluarte y el futuro de la institución, más allá de que el monarca pueda contar con el respaldo puntual de otras figuras, como es el caso de la princesa Ana, o los condes de Wessex, que han asumido en los últimos tiempos una importante carga de trabajo. Sin embargo, todos ellos son parte de la estructura anterior y poco a poco, a medida que los hijos de los príncipes de Gales crezcan y puedan asumir responsabilidades, irán dejando paso a las nuevas generaciones.

La elección de Gales para esta primera visita no es casual, sino que responde a una cuidada estrategia por parte de la Corona. Más allá del vínculo personal de la pareja con Gales, no hay que olvidar que lleva el título de príncipes de Gales y que, además, se espera que en un futuro no muy lejano, el hijo mayor del Rey Carlos sea investido como tal, de la misma manera que lo fue su padre en una fastuosa ceremonia en el Castillo de Caernavon.