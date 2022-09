Cada vez son más los famosos que deciden crear su propio perfume al encontrar un indudable atractivo en la posibilidad de que sus seguidores huelan a ellos o, en su lugar, a una fragancia elaborada con sus esencias favoritas, aquellas que les transportan, de inmediato, a algunas de sus pasiones, o lugares predilectos.

Ahora, esta habitual técnica de merchandising ha llegado a la Familia Real británica gracias a Carlos de Inglaterra. Si hay algo que le gusta hacer al actual Rey en su tiempo libre, es contemplar sus jardines de Highgrove, la casa de campo que posee en el condado de Glucester. Allí, además, también alberga una granja orgánica en la que produce distintos productos alimenticios que posteriormente vende en la cadena de supermercados Waitrose.

Y es que, si hace años sorprendía a propios y extraños lanzando al mercado una ginebra elaborada a base de plantas extraídas de su propio jardín, ahora el monarca ha querido hacer lo propio sacando a la venta un perfume muy personal.

Inspirada en el aroma estival de sus jardines, la nueva fragancia del heredero del trono británico producida por Penhaligon, una de las perfumerías más prestigiosas del Reino Unido, recibe el nombre de Highgrove Bouquet y alcanza un precio de casi 200 euros, aunque eso sí, parte de la recaudación está destinada a fines benéficos. El 10% de cada perfume pasa de inmediato a los fondos de la fundación del hijo de la fallecida Reina Isabel II, la cual se dedica a causas sociales de diversa índole.

Introducing the Highgrove Bouquet Eau De Parfum, a collaboration between @PenhaligonsLtd and @PrincesFound. Inspired by and created with HRH The Prince of Wales, it pays homage to the magnificent fragrance of Highgrove Gardens in summer. Buy now: https://t.co/pexYrjeWu3 pic.twitter.com/lqvl7qyqxK

— Highgrove Gardens (@HighgroveGarden) August 19, 2022