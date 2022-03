La boda del príncipe Carlos y Diana de Gales fue uno de los acontecimientos más destacados de comienzos de los años ochenta. Una ceremonia que acaparó la atención del mundo entero, que veía en esta relación un cuento de hadas con final feliz. Sin embargo, no resultó ser así.

El fin de su matrimonio tuvo que ver, por un lado, con terceras personas, en este caso, Camilla, pero también con la diferencia de edad que había entre ambos, ya que Diana era muy joven e ingenua en aquel momento. Pese a que no puede decirse que no hubo amor entre la pareja, sobre todo por parte de Diana, lo cierto es que la sombra de Camilla siempre planeó sobre ellos. No hay que olvidar que la hoy duquesa de Cornualles ha sido el verdadero amor del príncipe Carlos, algo que ha quedado sobradamente demostrado con el paso del tiempo.

Sin embargo, en el momento del enlace, todos los ojos estaban puestos en la pareja. Según han revelado algunos especialistas, la noche previa al enlace, el príncipe Carlos envió una nota a la futura princesa, que pasó su última velada como mujer soltera en Clarence House, actual residencia del heredero y su esposa en la capital británica y en la que entonces vivía la reina madre.

En aquel momento, ya había algunos rumores sobre Carlos y Diana, pero el Príncipe se mostró firme en su compromiso. Una nota, en la que el hijo mayor de la Reina recalcó lo orgulloso que estaba de su prometida y le envió el anillo de sello del príncipe de Gales: “estoy muy orgulloso de ti y cuando subas, mañana estaré allí en el altar para ti. Solo míralos a los ojos y deslúmbralos», rezaba la nota.

Según algunos especialistas, entonces Carlos de Inglaterra ya era consciente de que la boda era un error, sobre todo porque él estaba enamorado de otra mujer, pero sabía que no podía retractarse de su compromiso. Diana también intuía que las cosas entre ellos no iban todo lo bien que debía esperarse en esa circunstancia. No obstante, ambos dieron un paso al frente hacia un futuro en común que, finalmente, originaría uno de los mayores escándalos de la familia real británica. Al menos, hasta ese momento, ya que años después las situaciones a las que se han tenido que enfrentar los Windsor han sido bastante más difíciles.

Un matrimonio condenado al fracaso

Más allá de la boda, a la que, por supuesto, acudió Camilla Parker Bowles, en la luna de miel la princesa Diana ya empezó a darse cuenta de que los rumores sobre una relación entre su marido y Camilla eran una realidad. Ella misma contó tiempo después que en su matrimonio «eran tres y que estaba un poco concurrido». Unas declaraciones impactantes que sobrecogieron a la opinión pública en aquel momento, a pesar de que hoy en día sabemos que la Princesa estuvo coaccionada por un periodista de la BBC, Martin Bashir.