La infanta Sofía celebra su primer cumpleaños lejos de casa. Este lunes 29 de abril, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia cumple 17 años y, además de ser la primera vez que está lejos de su familia, también es un cumpleaños diferente por otros motivos. La hermana pequeña de la princesa de Asturias lleva desde finales del pasado verano estudiando el Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, el mismo centro en el que estudió Leonor y, aunque de manera oficial no trascienden detalles de su día a día en el centro, sí que se conocen algunas cosas a través de las redes sociales. Por ejemplo, no hace mucho se supo que los alumnos y alumnas celebraron un festival Holi o una cena a ritmo de música tecno.

En principio, no se espera que la infanta Sofía vaya a poder contar con la compañía de su familia en este día. La princesa Leonor está centrada en su formación castrense y, salvo permisos especiales, en el calendario de la AGM no aparece ningún tipo de período de vacaciones en estos días. Es más, en apenas unas semanas tendrá que afrontar los exámenes del segundo cuatrimestre. En cuanto a los Reyes, don Felipe tiene varios compromisos tanto el lunes, como el martes, pero la Reina Letizia tiene su agenda despejada hasta el sábado, cuando ambos irán a la Academia General Militar de Zaragoza. De esta manera, la Reina podría aprovechar para viajar a Gales a ver a su hija menor, o si no, hablar con ella por teléfono o vídeo.

La infanta Sofía en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Un cumpleaños diferente

Este cumpleaños va a ser distinto para la infanta Sofía por varias razones. La primera, porque está lejos de su hogar y, por tanto, salvo que haya alguna sorpresa, no contará con la compañía de sus padres, ni de su hermana. Sin embargo, quizás lo más importante de este cumpleaños es que, en apenas unos meses, la hija menor de los Reyes participará en su primer acto como protagonista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrimonio Nacional (@patrimnacional)

Así lo confirmaron recientemente desde Patrimonio Nacional, cuando se anunció la primera edición del concurso de fotografía Infanta Sofía. Un importante paso para la hermana de la princesa de Asturias que, hasta la fecha, no ha participado en ningún acto como protagonista. Este detalle implica un avance en su vida institucional y se espera que, poco a poco, pueda ir teniendo un mayor peso en la agenda oficial. No obstante, aún es pronto para conocer todos los detalles de esta cita y no se sabe si la infanta Sofía acudirá sola o en compañía de los Reyes o de la princesa Leonor, o si pronunciará algunas palabras.

Las otras primeras veces de la infanta

Amadrinar este certamen de fotografía es un paso de gran relevancia en la vida institucional de la infanta Sofía, sobre todo porque, a día de hoy, Sofía sigue permaneciendo en un discreto segundo plano con respecto a la princesa Leonor. La heredera acapara toda la atención y tiene una mayor carga, por el papel que habrá de ejercer en el futuro, pero Sofía tiene la posibilidad de decidir si quiere representar a la institución o desarrollar su carrera al margen de la Corona.

La infanta Sofía en una imagen de archivo, con la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

De momento, a la infanta la hemos visto en actos oficiales con los Reyes o acompañando a la princesa Leonor y apenas hemos escuchado su voz. Ahora con esta iniciativa ha llegado la hora de que dé un paso al frente y, quién sabe si, poco a poco, empieza a cobrar un mayor protagonismo.