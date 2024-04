La Reina Sofía ha sido hospitalizada en la Clínica Ruber de Madrid a causa de una infección urinaria. Así lo ha informado Casa Real, este miércoles, a través de un comunicado oficial, donde aseguran que la evolución está siendo «muy rápida y favorable». Pese al buen pronóstico inicial, como no podía ser de otra manera, la esposa de Don Juan Carlos se ha visto arropada y apoyada por su círculo más cercano desde el primer momento, como es el caso de su hijo, Felipe VI, y de la infanta Elena. Mientras el monarca ha llegado a la clínica a las 16:48 horas, al volante de su coche personal y sin escoltas, su hermana lo ha hecho más tarde.

La infanta Elena ha entrado a pie al interior del Hospital, muy seria y cabizbaja, ataviada con unos vaqueros, una chaqueta de color caqui; que ha combinado con un sombrero marrón de tipo ala y un fular estampado a juego. La hija primogénita del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía ha acudido al lugar en solitario y, a diferencia de Felipe VI, no se ha detenido a hablar con los medios de comunicación congregados a las puertas del hospital expresamente para la ocasión.

La infanta Elena, a las puertas del Hospital Ruber de Madrid./ GTRES

La madre de Froilán y Victoria Federica ha permanecido en el centro durante unos minutos y ha salido de este con una mascarillas higiénica. La infanta ha acudido al hospital tras despedirse de su hijo, que ha vuelto a Abu Dabi esta mañana, en solitario, sin la compañía de su abuelo, que puso rumbo al país de los Emiratos Árabes a primera hora del martes.

La última vez que vimos a la infanta Elena en público fue hace escasos dos días. La miembro de la Familia de Rey, al igual que el monarca, también asistió al funeral en homenaje a su primo, Fernando Gómez-Acebo, el hijo pequeño de la infanta Pilar, quien falleció el pasado día 1 de marzo a los 49 años de edad. La muerte del primo de Felipe VI y sobrino del Rey Juan Carlos llegó de forma repentina tras su conocida lucha contra una insuficiencia respiratoria crónica, la cual se fue agravando durante los últimos meses.

La salud de hierro de la Reina Sofía

El ingreso de la Reina Sofía ha llamado la atención de propios y extraños. Y es que, en su historial médico, tan solo aparecen tres estancias en el hospital por haber dado a luz a sus tres hijos. De hecho, la última vez que permaneció ingresada fue en 1968 por el nacimiento del Rey Felipe VI. «Doña Sofía tiene una mala salud de hierro. Mala porque me explico: cuando no se ha encontrado bien y ha estado delicada, siempre se ha hecho la fuerte, a pesar de que algunos pensaran que cómo era posible que no fuera al hospital», ha señalado Jaime Peñafiel a LOOK, a este respecto.

La Reina Sofía en el funeral de Fernando Gómez-Acebo./ GTRES