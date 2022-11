Con ‘bindi’ y collar floral: la Infanta Cristina se adentra en la cultura hindú con su mejor sonrisa

Si bien era hace casi un mes cuando la Infanta Cristina reaparecía de la manera más inesperada en Perú para meterse de lleno en todos y cada uno de los detalles que conforman la iniciativa Mujer Joven Emprendiendo, ahora la hija menor del Rey Felipe VI ha sido vista en la India con la mejor de sus sonrisas. Dado su papel como directora del área internacional de la Obra Social La Caixa, la ex de Iñaki Urdangarin ha tenido oportunidad de desplazarse hasta uno de los enclaves más exóticos del mundo por una buena causa.

La organización en la que la hermana de la Infanta Elena posee un alto cargo tiene como objetivo el de “promover la creación de una plataforma de innovación en el norte de India para mejorar la calidad de vida de las comunidades más pobres a través de oportunidades laborales”. Una muy buena iniciativa por la que la Infanta Cristina no ha dudado en recorrer más de 7.000 kilómetros para adentrarse en la cultura mística propia del país mencionado.

Como no podía ser de otra manera, la ONG India no ha tenido problema alguno en hacerse eco de esta visita a través de sus redes sociales, compartiendo unas imágenes en las que puede verse a la hija de la Reina Sofía disfrutando como una niña. En las instantáneas en cuestión puede verse cómo Doña Cristina parece llevarse a las mil maravillas con la gente que tiene a su alrededor, los cuales le dieron una calurosa bienvenida con un collar de flores y el tradicional bindi, que no es otra cosa que el famoso punto en la frente que suele asociarse a la imagen de los habitantes de la India y se trata de un elemento decorativo y de protección ante el mal de ojo que ya forma parte de su seña de identidad.

Durante bastante tiempo, la ex del deportista alavés ha tenido oportunidad de conversar con las mujeres agricultoras emprendedoras de la organización de productores de Basant Mahila en Jhansi, pudiendo posteriormente inaugurar un mercado agrícola por todo lo alto. Después de un rato de buenos momentos, la Infanta Cristina ha querido poner el broche de oro a esta visita montándose en Tuk Tuk, una moto con tres ruedas que suele funcionar como un taxi dentro de algunas regiones asiáticas como es el caso de India.

Teniendo en cuenta que se trata de un viaje caritativo, la Infanta Cristina ha querido dejar de lado las pretensiones para lucir una imagen de lo más natural y pulida. Algo que ha conseguido a la perfección y que ha quedado reflejado gracias a la espontaneidad que ha derrochado al permanecer ataviada con una camisa blanca, pantalón vaquero y bolso bandolera a tono. Un look bastante convencional al que ha puesto el toque de color con ayuda de las personas de su alrededor y un collar de flores naranjas que probablemente haya guardado en su maleta como recuerdo antes de volver a casa.