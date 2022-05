La ex princesa de Qatar, Kasia Gallanio, ha sido encontrada este domingo muerta en su casa de Marbella, según ha informado el diario francés Le Parisien. La ex mujer del tío del actual Emir de Qatar, de 45 años, se había visto recientemente envuelta en una polémica con su ex pareja, a consecuencia de la disputa por la custodia de sus hijas.

Aunque por el momento no se han conocido muchos detalles sobre este trágico suceso, desde Arab Digest han revelado que se va a practicar la autopsia al cuerpo este mismo martes. A falta de confirmación oficial, parece que la muerte de la ex princesa podría haberse debido a una sobredosis de drogas, pero habrá que esperar a ver si se hacen públicos los datos de la autopsia y de los informes de las autoridades.

La ex princesa, de origen polaco-estadounidense, estuvo inmersa en una intensa batalla legal con su ex pareja, en la que incluso se ha llegado a hablar de un comportamiento poco apropiado por parte del tío del actual emir. Se ha especulado incluso con la posibilidad de que hubiera actitudes sexuales incestuosas, aunque la Justicia francesa ha desestimado las solicitudes de Kasia Gallanio a la espera de una evaluación psicológica, ya que se ha revelado que era propensa a la depresión.

El tío del emir de Qatar, de 64 años, goza de inmunidad diplomática y negó categóricamente las acusaciones a través de su abogado. No obstante, una de sus hijas aseguró que hubo tocamientos inapropiados. Mientras que las dos hijas mayores residían con Kasia, la menor está todavía con su padre.

Kasia Al Thani, nacida en Los Ángeles, era la tercera esposa de Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, hijo de Khalifa bin Hamad Al Thani. Aunque creció en Los Ángeles, conoció al tío del actual emir de Qatar en la ciudad de París. Allí, el jeque se había exiliado en el año 1992. La pareja se casó cuando ella se convirtió al Islam. La pareja tuvo tres hijas: Sheikha Malak, Sheika Yasmin y Sheikha Reem.

En el año 2007 puso en marcha un sitio web de compras llamado Savoir Faire. Sin embargo, en 2009, se destapó cierta actividad fraudulenta en la cuenta de su marido en Barclays Bank en Marbella se tomaron acciones legales contra el banco. Finalmente, se llegó a un acuerdo por un importe no revelado. Después del divorcio, la ex princesa se trasladó a Marbella, donde ha sido encontrada muerta. En los últimos años, no había regresado a Emiratos.

El caso de Kasia Gallanio recuerda en parte a la reciente separación del emir de Dubái y la princesa Haya de Jordania, que hace pocos meses cerraba el enfrentamiento con el que había sido su marido. La princesa logró escaparse de Dubái y huir a Londres con sus hijos, desde donde ha estado enfrentada a su ex marido por la custodia. Finalmente, la Justicia británica le ha dado la razón y ahora disfruta de una nueva vida en territorio británico.