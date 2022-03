Haya de Jordania por fin lo ha conseguido. El tribunal de Londres le ha otrogado la custodia de sus hijos tras una complicada batalla contra el Emir de Dubái. El juez encargado del caso, Sir Andrew McFarlane, ha considerado que el comportamiento del jeque ha sido inadecuado, a la vez que ha resaltado el valor de la Princesa para proteger a sus hijos y salvaguardar su bienestar: «estos niños han sido muy afortunados por tener una madre que se ha esforzado por protegerles lo máximo posible del estrés al que ha estado sometida y para mantenerlos seguros físicamente, satisfaciendo sus necesidades y cuidados», ha asegurado el letrado, que mantiene que Haya ha hecho grandes esfuerzos para salvaguardar su estabilidad a todos los niveles.

A pesar de la alegría que esta noticia ha supuesto para la Princesa, la royal ha querido recordar a las personas que se están viendo afectadas por el conflicto bélico en Ucrania tras la invasión rusa y que supone una inmensa tragedia a todos los niveles: «Mientras somos testigos de las devastadoras atrocidades cometidas en Ucrania y en otros lugares del mundo, como todos los que conozco, mi corazón, mi mente y mis oraciones están con los hombres, mujeres y niños que están sufriendo de maneras impensables. No quiero distraer la atención sobre las tragedias humanas que están sucediendo en estos momentos», ha sentenciado Haya de Jordania a través de su perfil de Instagram, donde ha publicado un extenso comunicado para explicar las novedades de su caso.

Aunque lleva tiempo alejada de los focos y manteniendo un perfil bajo, Haya ha querido matizar que esto se debe a que prefería guardar silencio mientras se llevaba a cabo el juicio, pero también ha querido agradecer a todos aquellos que la han apoyado, como su hermano o su letrada, la misma que llevó los divorcios de Carlos y Andrés de Inglaterra. «He querido durante mucho tiempo expresar mi gratitud a Su Majestad, el rey Abdalá II, mi querido hermano. Te has asegurado durante todo el proceso de que tu sobrina, Jalila, y tu sobrino, Zayed, y yo sintiéramos los brazos protectores del reino hachemita de Jordania alrededor de nosotros en Inglaterra y que fuéramos permanentemente conscientes de tu amor y apoyo firmes -a pesar de los complejos desafíos que nuestro predicamento causó-. También estoy eternamente agradecida a mi hermano, Su Alteza Real, príncipe Ali, y a mi familia jordana al completo», ha sentenciado la Princesa sobre su familia, a la que, al igual que su país, echa de menos.

La exesposa del jeque también ha querido dar las gracias al Reino Unido y a los tribunales, en toda su extensión: «los últimos dos años han sido un viaje aterrador y, aun así, el santuario, la protección y la extraordinaria compasión que hemos experimentado en Inglaterra han fortalecido nuestra creencia en el perdurable poder tanto de la justicia como de la humanidad. Quiero agradecer con todo mi corazón a la Sala de Asuntos de Familia del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales y al equipo de CAFCASS, que han apoyado a los niños y a mí con tanto cariño y sensibilidad. Nos han dado esperanza en un futuro de dignidad, libre de miedo en la medida de lo posible -no pasará un día de mi vida sin gratitud por cada libertad que hemos recibido conjuntamente mis hijos y yo-. En el Tribunal Supremo hay una familia de gente que trabaja muy duro, los estenógrafos, que toman notas, los empleados de seguridad y los secretarios, que con sus amables pequeños gestos o con una sonrisa de ánimo y un alegre ‘buenos días’, hicieron que mis días fueran seguros y respirables. Agradezco profundamente su generosidad de espíritu», ha comentado la Princesa, que no se ha olvidado tampoco de su letrada: «quiero agradecer a la baronesa Shackleton por su corazón extraordinario. Fiona ha trabajado día y noche para protegernos durante estos tres duros y largos años. Ella nunca ha rehuido decirme cuándo estaba equivocada ni apoyarme cuando necesitaba cavar profundo. Gracias, Fiona, por darme fortaleza en las horas más oscuras, por llevarme cuando estaba demasiado cansada para continuar y por nunca perder una oportunidad para hacerme sonreír. La baronesa Shackleton y el maravilloso equipo de Payne Hicks Beach, y el Consejo, han navegado por muchas áreas de la ley en múltiples facetas de este caso. Lo han hecho con la mayor integridad, dignidad y tenacidad. No olvidaré cómo todos y cada uno de vosotros trabajasteis hasta la agonía para protegernos. Sé que paralizasteis vuestras propias vidas durante tres años para proteger las nuestras. Nunca podré agradecerlo lo suficiente», ha recalcado.

Por último, la hermana del Rey Abdalá ha dedicado unas bonitas palabras a sus hijos, a quienes admira profundamente por su valentía a lo largo de estos complicados años, de la misma manera que a sus padres, en especial, al Rey Hussein: «como mi padre, Su Majestad el rey Hussein Bin Talal hubieran deseado, seguiremos honrando la orgullosa tradición de paz de nuestra familia para juntar a la gente y para construir puentes entre Oriente Medio y Occidente. Los niños y yo seguiremos manteniendo nuestra inquebrantable creencia en la bondad, la amabilidad y la humanidad. Seguiremos fieles a nuestros valores», ha sentenciado.