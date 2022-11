El divertido lapsus de Mario Vargas Llosa con la Infanta Elena como gran protagonista

Pese a que son muchos los rumores que apuntan a que la Infanta Elena podría no estar pasando por su mejor momento a consecuencia de una enemistad con su hija, Victoria Federica, la hermana mayor de Felipe VI parece estar continuando con sus quehaceres con total normalidad. Prueba de ello es lo que ha ocurrido precisamente durante la tarde de este lunes, 14 de noviembre, cuando para sorpresa de todos, la primogénita del Rey Juan Carlos ha reaparecido en el Hotel Wellington de la capital para hacer entrega del capote de las artes a Mario Vargas Llosa, con quien ha acudido a una velada que ha resultado estar llena de anécdotas.

Aunque no estaba prevista la presencia de la hija de la Reina Sofía, lo cierto es que la madre de Froilán no ha querido desaprovechar la oportunidad de ser la encargada de entregar un galardón cargado de significado al Premio Nobel. Un premio que ha sido recibido por parte del protagonista en cuestión con la mayor de las alegrías, procediendo unos minutos después a pronunciar un discurso que no ha estado exento de polémica. Y es que, la pareja de Isabel Preysler en mitad de su speech ha confundido a la Infanta Elena con la Princesa Leonor. Algo que lejos de molestar a la tía de la heredera, probablemente haya sido un motivo de risas para ella, sin dar mayor importancia a este despiste y continuando con la velada con total normalidad.

Como no podía ser de otra manera y a lo largo del evento, Doña Elena ha podido entablar una charla distendida con su acompañante mientras ocupaban sus respectivos asientos en el enclave mencionado. Además, unos momentos antes, ambos se han fotografiado en el photocall propio del acto en unas instantáneas a las que más tarde se ha sumado el torero Miguel Abellán, demostrando así que también mantiene una muy buena relación con la tía de la Infanta Sofía y con Mario Vargas Llosa.

De esta manera, y con una sonrisa en la cara, la Infanta Elena ha demostrado estar totalmente ajena a la polémica que atañe a ella y a su hija. Y es que, todo apunta a que entre madre e hija habría tenido lugar un distanciamiento a raíz de la decisión tomada por la nueva influencer en la que prioriza su vida como creadora de contenido por delante de la trayectoria estudiantil que tenía pendiente, algo que no habría gustado en absoluto a su progenitora. No obstante, y ataviada con una chaqueta de cuero negra de lo más motera junto a un pantalón de pernera ancha con el cual dejaba ver sus elegantísimos salones que combinaban a la perfección con su nuevo look de media melena rejuvenecedora con ligeras ondas que le aportaban un ligero toque desenfadado que nada tiene que ver con la imagen que hace unos meses lucía la ex de Jaime de Marichalar.