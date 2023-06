La Reina Letizia, Amaia de ‘Operación Triunfo’ y una impensable coincidencia en forma de imagen

La Reina Letizia no es solo un referente en el ámbito royal, sino también en otros como el musical. Así ha quedado demostrado a raíz de la última publicación de Instagram de Amaia Romero, en la que la ganadora de Operación Triunfo ha compartido un carrusel de imágenes alternativas entre las que ha llamado especialmente la atención en la que aparece junto a la consorte española. Un post que, como no podía ser de otra manera, en cuestión de horas ha reunido miles de «me gusta» y comentarios especialmente dedicados a la cantante y a la esposa de Felipe VI.

Aunque la intérprete no ha querido revelar cuándo tuvo lugar esa inesperada instantánea, todo apunta a que fue durante el pasado verano en Palma de Mallorca. En la fotografía, Amaia luce un cómodo vestido verde de punto y canalé, mientras que la madre de la Princesa Leonor se decanta por un elegante y sencillo traje negro junto a unos pendientes de aro plateados que realzan su moreno estival. Un momento en el que ambas aprovecharon para cogerse por la cintura y protagonizar la que ya se ha convertido en una de las imágenes de la jornada por excelencia.

Ya sea dando «me gusta» o yendo más allá comentando, muchos rostros conocidos de la talla de Georgina Amorós o María Escarmiento no han querido dejar pasar la oportunidad de dejar constancia de su sorpresa ante esta inquietante fotografía, llegando a calificar incluso a ambas mujeres como las reinas de España. Sin duda alguna, se trata de una sorprendente coincidencia que no había salido a la luz hasta ahora que la artista ha querido hacerla pública y dejar constancia de ella a través de sus redes sociales, sumándose a la lista de simpatizantes de la Reina Letizia, la cual va in crescendo con el paso del tiempo y las numerosas veces en las que la consorte ha demostrado su compromiso tanto con este país como con los artistas que lo componen, sintiéndose orgullosa de todos ellos y fotografiándose también para la posteridad.

De esta manera, ha vuelto a quedar reflejada la idea de que la madre de la infanta Sofía es una persona de lo más cercana tanto con los famosos con los que se va encontrando en los distintos actos en los que está presente, como también con las personas de a pie a las que atiende siempre que tiene oportunidad y les dedica la mejor de sus sonrisas. Una actitud que en multitud de momentos ha sido alabada por la gente que agradece que la Casa Real española poco a poco vaya contando con una imagen de espontaneidad de cara a la galería como la que ya tienen otras como la holandesa o la británica, lo cual hace que la monarquía vaya teniendo una mejor acogida dentro de nuestras fronteras.