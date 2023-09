El incómodo encuentro del príncipe Enrique antes de uno de sus viaje más complicados

A pocos días de regresar a Europa para cumplir con varios compromisos importantes de su agenda, el príncipe Enrique se está dejando ver más que nunca en los últimos tiempos. Este fin de semana, el duque de Sussex acompañaba a su esposa y a su suegra a un concierto de Beyoncé -con la que Meghan Markle mantiene una estrecha relación- y ahora se le ha podido ver de un partido de fútbol en Los Ángeles.

El hijo menor de Carlos de Inglaterra acudió, esta vez, sin su esposa, a ver un partido entre los equipos de Los Ángeles Football Club y el Inter de Miami -en el que juega Lionel Messi-. Un encuentro que se saldó con la victoria del equipo del argentino. El duque de Sussex disfrutó del partido desde la zona VIP del Estadio BMO de la ciudad norteamericana y coincidió con algunos rostros conocidos del panorama internacional, como es el caso de Will Ferrell , Leonardo DiCaprio , Owen Wilson , Selena Gomez y Jason Sudeikis.

El príncipe Enrique en Los Ángeles. / Gtres

El duque de Sussex también pudo coincidir con Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz pero, a pesar de que se cruzaron en uno de los pasillos, no se saludaron. Un detalle que ha avivado los rumores de distanciamiento entre el príncipe Enrique y su esposa y la familia Beckham con los que, aparentemente, se llevaban bien.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, el pasado mes se comentó que los duques de Sussex se habían distanciado de los Beckham, sin que hubiera algún motivo aparente para ello. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, el príncipe Enrique no solo no ha saludado al hijo de la pareja, sino que tampoco ha sido visto con el ex deportista, uno de los propietarios del Inter de Miami.

David Beckham y Victoria Adams en la boda de los Sussex. / Gtres

David y Victoria Beckham fueron dos de los invitados destacados a la boda de los duques de Sussex en la primavera de 2018 pero, por motivos que no han trascendido, la relación entre ambas parejas parece haberse enfriado. De hecho, el príncipe Enrique y su esposa no recibieron invitación para el enlace de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, con los que Enrique se ha cruzado en los pasillos del estadio sin mediar palabra.

Algunas fuentes han comentado que fueron los Sussex los que decidieron marcar distancia con los Beckham porque consideraban que David y Victoria habían filtrado algunas historias sobre la pareja, pero esto es algo que nunca pudo confirmarse. Lo que está claro, a tenor de este último encuentro, es que, en estos momentos, cualquier reconciliación es poco probable.

Una intensa agenda

Las próximas semanas van a ser intensas y complicadas para el duque de Sussex. El príncipe Enrique tiene previsto viajar a Reino Unido para una entrega de premios, en la que no se espera que le acompañe su esposa. Un viaje exprés en el que, según se ha confirmado, no se va a ver ni con su hermano, ni con su padre y que coincide, más o menos, en tiempo, con el primer aniversario de la muerte de la Reina Isabel. Más adelante, el duque de Sussex volará a Düsseldorf, donde se van a celebrar los Invictus Games, una de sus iniciativas más importantes. En este caso sí se espera que la norteamericana viaje a Europa para apoyar a su marido, aunque no se sabe si lo harán también sus hijos.