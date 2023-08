Una pelea en el restaurante de Bad Bunny obliga a Victoria Beckham a huir de su cena con los Messi

Victoria Beckham, David Beckham, su hija Harper, Leo Messi, Antonela Roccuzzo, Sergio Busquets, Jordi Alba y demás acompañantes han vivido una cita de amigos que ha acabado convertida en accidente. Todos ellos han sido víctimas de una serie de catastróficas desdichas mientras disfrutaban de una agradable velada en uno de los restaurantes de moda en Miami. ¿Qué es lo que ha pasado? Te lo contamos.

El grupo se reunió para celebrar la victoria del Inter de Miami contra el Charlotte FC junto a Messi y Antonella en Gekko, el restaurante de moda en la ciudad de Florida, propiedad del cantante Bad Bunny. Para los despistados, Messi fichó este verano por el equipo propiedad de David Beckham y desde su llegada ha revolucionado la ciudad. Junto al argentino también han fichado por el conjunto norteamericano Alba y Busquets, excompañeros en el FC Barcelona.

La velada avanzaba entretenida cuando un incidente dio al traste con la tranquilidad. La seguridad del local detectó que un comensal quiso fotografiar a su familia, pero lo que sucedió es que se confundieron e interpretó que quería captar a la reunión de los Beckham y los Messi. En ese momento se enzarzaron en una pelea y los vigilantes le propinaron múltiples golpes en el cuerpo y el rostro, dejándole el ojo derecho muy inflamando y la nariz ensangrentada, según informan medios extranjeros.

El relato del supuesto agredido ha trascendido en la prensa inglesa: «Estábamos intentando hacernos una fotografía y se abalanzaron sobre nosotros, me echaron y me dieron un puñetazo en la casa. Solo porque mi colega intentaba hacerse una foto con su mujer, ni con Beckham ni con Messi ni nada. Era algo familiar».

La situación se tornó muy tensa y la prioridad de Victoria Beckham era custodiar la integridad de su hija Harper. Ambas fueron evacuadas a toda prisa del local de Bad Bunny y la cara de ambas era un poema. Afuera les esperaba un coche en el que se metió la hija de los Beckham, no sin antes dar un sentido abrazo a su madre. Sorprendentemente, una fuente cercana a los Beckham afirma a The Mirror que tuvieron una «gran velada» y que no fueron conscientes de la pelea hasta el día siguiente.

Victoria Beckham, mejor amiga de los Messi

El arribo de Leo Messi y su mujer en Miami está saliendo a pedir de boca. El astro de Rosario lleva ya 8 goles en apenas 5 partidos y ha sido clave para su equipo. En lo personal, se han adaptado perfectamente a una ciudad, algo que no sucedió en París. En este sentido, Victoria Beckham parece haber encontrado una gran amiga en Antonela Roccuzzo y también en las mujeres de Jordi Alba -Romarey Ventura- y de Sergio Busquets -Elena Galera-. Messi ha vuelto a recuperar la sonrisa.