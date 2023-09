El príncipe Enrique y Meghan Markle han dado carpetazo a los rumores de crisis a golpe de salida nocturna. La pareja lleva un tiempo arrastrando rumores de crisis, incluso se ha llegado a decir que Meghan está redactando un acuerdo de divorcio millonario, pero nunca se han pronunciado de manera directa sobre el tema. Sin embargo, los últimos acontecimientos han probado que están en un buen momento y que, en principio, no hay distancia entre ellos. El matrimonio se ha dejado ver en el concierto que Beyoncé ha dado en California. No es la primera vez que disfrutan del talento de la artista, de hecho les une una estrecha relación.

Los duques de Sussex conocieron a Beyoncé en 2019 en Londres, concretamente en el estreno del musical de El Rey León y desde entonces han estado juntos varias veces. El pasado viernes 1 de septiembre se han encontrado en la ciudad de Inglewood (California), donde la artista ha celebrado uno de los conciertos de su gira internacional Renaissance. Enrique y Meghan Markle han disfrutado al máximo del espectáculo, se han olvidado del resto del público y han intercambiado muchos gestos cargados de amor. Una salida que, por cierto, ha coincidido con el cumpleaños de la madre de la norteamericana, Doria Ragland.

El príncipe Enrique y Meghan Markle en un tierno momento / Gtres

Enrique y Meghan Markle no han estado solos

El hijo de Lady Di y su mujer no han estado solos, de hecho han disfrutado de una compañía inmejorable. La madre de Meghan Markle estaba con ellos. Esta última ha ganado mucha popularidad desde que estuvo con Kim Kardashian y con Kris Jenner en un evento solidario. Posó para la prensa y muchos medios se hicieron eco de este divertido encuentro. Otra de las personas que ocupaba el palco VIP del concierto de Beyoncé en California era Abigail Spencer, una de las grandes amigas de Meghan.

La duquesa de Sussex trabajó con Abigail Spencer en la serie Suits y desde entonces no se han separado. No es la primera vez que se han dejado ver juntas. Tanto ellas como el príncipe Harry y su suegra, la madre de Meghan, cumplieron con el código de vestimenta que marchó Beyoncé. La artista publicó en sus redes sociales cómo quería que sus seguidores acudieran al espectáculo.

Beyoncé en su última gira / GTRES

«La temporada de los Virgo ya está aquí. Esta gira está siendo una gran alegría para mí y como deseo de cumpleaños quiero que todo el mundo lleve puestas sus prendas plateadas más fabulosas para brillar como si fuéramos bolas de discoteca», escribió. La artista soplará las velas el 4 de septiembre, por eso este concierto era tan importante para ella.

La estrecha relación de Beyoncé con los duques de Sussex

Meghan Markle y el príncipe Harry / GTRES

Según la información aportada por el tabloide Daily Mail, los duques de Sussex estaban celebrando el cumpleaños de Doria Ragland, madre de Meghan Markle, que cumple 67 el 2 de septiembre. Para ello han elegido disfrutar del espectáculo de Beyoncé. Tienen tan buena relación con ella que les felicitó cuando nació el pequeño Archie, incluso les mandó un mensaje de apoyo tras la entrevista que le dieron a la famosa Oprah Winfrey.

El príncipe Enrique tiene previsto viajar a Londres para participar en las actividades de WellChild, una fundación benéfica cuyo objetivo es ayudar a los niños enfermos. No obstante, de momento no visitará ni a su padre ni a su hermano, al menos la Casa Real británica no ha confirmado ningún acto hasta la fecha. Además, también en septiembre se celebra una nueva edición de los Invictus Games en Düsseldorf, a los que se prevé que asista su esposa.