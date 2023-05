Las grandes ausencias y la sobriedad marcan los primeros retratos oficiales de la Coronación de Carlos

Era el pasado 6 de mayo cuando la Abadía de Westminster se vestía de gala para presenciar un hecho histórico: la Coronación de Carlos III. No cabe duda de que fue uno de los eventos más importantes del Reino Unido, marcando la continuidad de la monarquía de manera inmediata y haciendo que todas las miradas se posaran sobre la Familia Real británica y concretamente en los dos protagonistas de la velada: el rey y la reina consorte.

Es por ello que, hace tan solo unos minutos han salido a la luz los cuatro retratos oficiales que el soberano, su esposa, sus hermanos y su hijo mayor hicieron para guardar un recuerdo de su gran día para la posteridad. Unas imágenes que cuentan con las grandes ausencias del príncipe Enrique y del príncipe Andrés dados los escándalos en los que se han visto envueltos en los últimos años y por los que no son miembros activos del clan Windsor como tal. Como no podía ser de otra manera, Carlos III y Camila Parker acaparan la primera línea de la instantánea general, mientras que a su lado permanecen el príncipe Guillermo, Catalina Middleton, la princesa Ana y su marido y los duques de Edimburgo, además de los fieles bastiones de Isabel II, como los duques de Gloucester, el duque de Kent y Alejandra de Kent. Una imagen conjunta con la que todos ellos han dado pistoletazo de salida a una nueva etapa para el Reino Unido y que no ha sido la única, ya que también hay otras dos más íntimas de Carlos III y de Camila Parker.

En una de ellas aparecen juntos y recién coronados con una tímida sonrisa con la que dejan entrever estar felices por todo lo que ha sucedido en las últimas horas, lo cual les ha unido aún más si cabe como matrimonio: «Rendimos nuestro particular tributo a la gente que ha dado todo su tiempo para asegurar que los festejos en Londres, Windsor y más allá transcurrieran con toda la felicidad y seguridad posible. A aquellos que se unieron a las celebraciones -ya sea desde casa, las calles o como voluntarios en comunidades- gracias a todos y cada uno. Saber que tenemos vuestro apoyo y ser testigo de ello ha sido el mejor regalo de Coronación posible y ahora dedicaremos nuestras vidas a servir a la gente del Reino Unido y la Commonwealth», pronunciaba Carlos III por medio de un comunicado.

Precisamente es él quien en otra instantánea ha posado sentado en el que ya es su trono con su manto púrpura con piel de armiño y sobre sus manos el centro y el orbe. Una estampa en la que no podía faltar la corona de Estado imperial sobre su cabeza, del mismo modo que Camila en solitario ha hecho lo propio de pie y en el salón del trono de Buckingham con la corona de la reina María de Teck y un vestido color marfil sobre el que caía el manto púrpura.