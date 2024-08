Hussein de Jordania derrite la red con su faceta más entrañable

La Familia Real de Jordania está viviendo una de las etapas más felices de los últimos tiempos, a raíz del nacimiento de la primera hija del príncipe Hussein. Todos los miembros de la Familia Real están absolutamente volcados con la pequeña Iman, que llegó al mundo a principios del mes de agosto. Sobre todo, los recién estrenados abuelos, los reyes Rania y Abdalá de Jordania que, hace unos días, compartieron a través de las redes sociales una fotografía en una estancia desconocida de su residencia ejerciendo como tal con la pequeña. Ahora le ha llegado el turno al heredero, al que, literalmente, se le ‘cae la baba’ con su hija.

Mientras que la princesa Rajwa está centrada en el cuidado de la pequeña y no retomará, de momento, su agenda oficial, el príncipe Hussein compagina la atención a su familia con algunos compromisos. Muy activo en las redes sociales, el hijo mayor de los reyes Abdalá y Rania de Jordania ya ha publicado varias fotografías y vídeos de su hija, aunque todavía no ha mostrado su rostro. La última de ellas es una instantánea en la que se ve al heredero vestido con uniforme militar, sosteniendo en sus brazos a su hija Iman.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

La fotografía ha sido tomada en una de las estancias de la residencia de los príncipes Hussein y Rajwa, un cuarto que, hasta ahora, nunca habíamos visto. Se trata de una habitación decorada de manera moderna, en tonos neutros, en la que se puede ver una gran alfombra en el suelo, una pequeña cama con sábanas claras y una cesta de la que sobresale un peluche con un unicornio, lo que hace pensar que se trata de un cuarto de juegos dedicado a la princesa Iman. Junto a la instantánea, cuya autoría no ha trascendido, el príncipe Hussein ha escrito en árabe y en inglés: «con mi preciosa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

La princesa Iman descansa en brazos de su padre, plácidamente dormida. La nieta de los reyes Abdalá y Rania de Jordania lleva puesto un pijamita de color rosa con jirafas y un gorrito a juego, y su padre la abraza con una mantita. El hijo mayor de la reina Rania se muestra feliz y orgulloso de su hija.

El príncipe Hussein, con su hija en brazos. (Foto: Gtres)

Una feliz noticia

Fue el pasado 3 de agosto cuando, a través de un comunicado, la Casa Real de Jordania, anunció la noticia del nacimiento de la primera hija de los príncipes Hussein y Rajwa. Una niña que ha recibido el nombre de Iman, el mismo nombre que lleva una de las hermanas del príncipe Hussein y que, además, es un nombre simbólico para la Familia Real de Jordania.

El nacimiento de la princesa ha llenado de alegría a toda la familia, sobre todo, a los reyes Abdalá y Rania de Jordania, que se han estrenado como abuelos. No obstante, Iman no podrá suceder a su padre como heredero, dado que en Jordania no se permite que las mujeres se conviertan en titulares del trono.