El homenaje más especial a la Infanta Cristina en un momento personal muy convulso

Pese a haber intentado permanecer en un segundo plano mediático a raíz del caso Noós, lo cierto es que la Infanta Cristina ha permanecido en el ojo del huracán, especialmente desde que salieron a la luz las fotos que dejaban entrever un romance entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Ahora que las aguas parecen estar volviendo a su cauce y con el matrimonio entre ambos interrumpido, la hija menor del Rey Juan Carlos ha vuelto a centrarse en sus quehaceres profesionales y en el cariño de sus hijos en un intento por refugiarse de todo lo que ha sucedido a su alrededor desde que comenzó el 2022.

Habiendo recuperado su agenda laboral, la hermana menor del Rey Felipe ha hecho frente a una semana frenética y cargada de trabajo. Y es que, después de haberse trasladado durante el pasado martes 10 de mayo hasta Figueres para presentar la reunión de la Fundación Gala-Salvador Dalí en virtud de patrona de honor, ha sido durante la jornada del día 12 cuando ha acudido a un acto en el que le han homenajeado. El Comité Olímpico Español se ha encargado de rendir tributo a los deportistas de las Olimpiadas de Calgary y Seúl en el año 1988. Una cita deportiva en la que la hermana de la Infanta Elena tuvo un papel muy importante como abanderada de la delegación española y por la que ahora ha sido premiada con un diploma que ha conseguido despertar su emoción en cuestión de instantes: “Es algo indescriptible, el poder estar ahí con todo el equipo, fruto del trabajo de tantos años de preparación”, desvelaba al echar la vista atrás y recordar todo lo que vivió en ese preciso momento.

Atendiendo a las altas temperaturas que están azotando al país durante los últimos días, la Infanta ha apostado por un look en el que priman los colores claros y pasteles. Una elección cómoda y que le ha ayudado a moverse como pez en el agua durante la cita, mostrándose muy cercana con todos los invitados presentes en el evento y demostrando así que poco a poco está recuperando una normalidad que añoraba desde el pasado mes de enero cuando su aparente tranquilidad se rompió en mil pedazos.

Teniendo en cuenta el revuelo que generaron las polémicas imágenes del exduque de Palma paseando por la playa de Biarritz junto a Ainhoa Armentia, a la cuñada de la Reina Letizia no le quedó más remedio que lanzar un comunicado en el que confirmaba que se había puesto de acuerdo con su marido para “interrumpir su relación matrimonial”. Una decisión que dejaba entrever que el fin del matrimonio estaba cerca, y mientras que por el momento Cristina no ha sido vista con ningún otro hombre, Urdangarin continúa avanzando su romance con su excompañera de bufete a pasos agigantados. No obstante, han sido dos las ocasiones en las que la Infanta e Iñaki han coincidido premeditadamente para hablar sobre las bases de su separación y sobre cómo van a repartir el tiempo con sus hijos ahora que ambos hacen vidas separadas.