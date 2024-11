Ya hay fecha para ver los retratos que Annie Leibovitz hizo a los Reyes de España

Han pasado varios meses desde que confirmaron que Annie Leibovitz iba a realizar el nuevo retrato de los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia. Sus Majestades se pusieron en sus manos porque es una de las mejores fotógrafas del mundo. La obra que ha realizado está a punto de ver la luz. Será el 26 de noviembre cuando la artista dé su trabajo por finalizado y un día después lo expondrá en una colección situada en el Banco de España. Fue esta entidad la que le hizo el encargo a la retratista y hay mucha expectación por ver el resultado.

El vínculo de Annie Leibovitz con la Familia Real no es nuevo. Ya se conocen porque en 2013, cuando don Felipe todavía no había ascendido al trono, le entregó un Premio Príncipe de Asturias. Lo cierto es que la buena reputación de esta fotógrafa es conocida a nivel internacional. Nació en Waterbury (Estados Unidos) y fue la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C.

Los Reyes con Annie Leibovitz. (Foto: Gtres)

El Banco de España lo tiene todo preparado para inaugurar una nueva exposición. No solo estará el cuadro de Felipe VI con su mujer, también mostrarán una instantánea del exgobernador Pablo Hernández de Cos. Son las últimas incorporaciones a este proyecto y será la primera vez que utilicen fotografías, pues hasta la fecha se habían colgado cuadros de diferentes estilos.

La colección se titula La tiranía de Cronos y también contará con unos relojes muy especiales que pretenden reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre la importancia de diferentes momentos históricos.

Annie Leibovitz con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Leibovitz, la fotógrafa de las estrellas

El nombre de Annie Leibovitz se está escuchando mucho por España desde que anunciaron su colaboración con los Reyes Felipe y Letizia. Dicen que es la fotógrafa mejor pagada del sector y lo cierto es que se ha ganado a pulso este mérito porque ha trabajado con las estrellas más importantes. Dentro de su historial encontramos a famosos de la talla de John Lennon a Demi Moore.

La estadounidense ha participado en diferentes campañas de revistas como Vanity Fair, Rolling Stone o Vogue. Su seña de identidad siempre ha sido la libertad y esa es una de las razones por las que el Banco de España le eligió a ella para retratar a don Felipe VI con su mujer, la reina Letizia.

Annie Leibovitz, autora de los retratos a los reyes Felipe y Letizia. (Foto: Gtres)

De una manera muy acertada, Leibovitz pasará a formar parte de la historia de nuestro país. La galería del Banco de España hace un recorrido por la institución y recoge a los monarcas de nuestro país desde la fundación del Banco de San Carlos, un acontecimiento fechado en 1782. De esta forma, se pueden ver retratos de Carlos III, Carlos IV y María Luisa de Parma, entre muchos otros. Como no podía ser de otra manera, Juan Carlos I y la Reina Sofía también se encuentran en esta colección.

Un año importante para don Felipe VI

El Rey Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El Rey de España ha vivido momentos muy importantes durante este año, el último tiene que ver con la tragedia que se ha apoderado de Valencia. Su Majestad se desplazó hasta Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la DANA, para preocuparse por las víctimas. Cuando pasaron unos días regresó a la zona cero y se encargó personalmente de hablar con los ciudadanos.

Doña Letizia no se ha quedado atrás. Desde que se desató la catástrofe ha centrado sus esfuerzos en encontrar la forma de ayudar a los necesitados. Sin duda, un reto importante que no ha hecho nada más que aumentar su magnífica reputación.