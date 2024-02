Más allá de Annie Leibovitz: los otros artistas que han retardado a los Reyes de España

Annie Leibovitz, la fotógrafa mejor pagada del mundo, va a retratar a los Reyes Felipe y Letizia. Según ha salido publicado, recibirá 130.000 euros por esta tarea. Ya ha trabajado con grandes estrellas, como por ejemplo con Bob Dylan o Lady Gaga, pero lo más importante es que tiene experiencia con la monarquía, pues en su momento fotografió a la Reina Isabel II. El caso de nuestros monarcas está siendo bastante comentado. Es una iniciativa encabezada por la Casa del Rey que dará muy buenos restados, pues todo lo que hace Leibovitz termina convirtiéndose en un éxito.

Es un buen el momento perfecto para recordar a otras fotógrafas que han colaborado con los Reyes de España, como por ejemplo Cristina García Rodero. Pero antes de entrar en detalles hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. El nuevo posado de los monarcas irá destinado la colección del Banco de España. Annie Leibovitz tiene claro cuál es su objetivo: ha estudiado el entorno, la situación y todos los detalles para que todo salga a la perfección.

Annie Leibovitz con el Rey Felipe / GTRES

Cristina García Rodero también analizó mucho el escenario antes de fotografiar a don Felipe y a doña Letizia, pero se sintió tan cómoda con ellos que cometió un error. En una de sus entrevistas desveló que los Reyes se mostraron tan cercanos que en un momento dado se refirió a Felipe VI como: “!Niño¡”

La buena experiencia de Cristina García Rodero

En 2012, cuando don Felipe y doña Letizia todavía eran Príncipes de Asturias, Cristina García Rodero tuvo oportunidad de trabajar con ellos y guarda un recuerdo fantástico de este momento. Es cierto que al principio tuvo mucho reparto, pues no se dedicaba a hacer fotografías en estudios. Sin embargo, desde Casa Real le recalcaron que estaban buscando precisamente eso.

“Cuando me lo encargaron les dije: si no soy fotógrafa de estudio, hay gente que lo puede hacer mejor. Pero me respondieron: nosotros no queremos eso, sabemos quiénes son esos grandes fotógrafos y te queremos a ti”, declaró durante una entrevista que dio a Vanity Fair. En esta misma intervención aseguró que los actuales Reyes de España fueron completamente generosos. Respetaron su forma de actuar y cumplieron estrictamente con sus indicaciones.

Cristina García Rodero sonriendo / GTRES

Eso sí, doña Letizia tuvo una petición que, por su puesto, Cristina cumplió sin problema. “Ellos no pudieron ninguna restricción ni exigencia. Lo único que Letizia me pidió es que retocara las alzas de sus zapatos, que se habían ensuciado de agua. ¡Lo único! Luego les di las fotos y se quedaron con las que más les gustaron. Debo decir que todo el mundo que he retratado ha respondido muy bien, tanto la gente de clase humilde como intelectuales o poderosos”.

Después de Cristina García llegó Estela Castro, una profesional que tuvo que dar un giro a su carrera en 2020 debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus.

El cambio que dio la vida de Estela de Castro

Estela de Castro ganó mucha popularidad después de retratar a los Reyes de España. Es la autora de un álbum de 10 imágenes donde, por primera vez, pudimos ver de forma oficial a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con sus padres. Su fama creció como la espuma, pero todo cambió en 2020.

Estela de Castro posando con animales / GTRES

La pandemia hizo que Estela retomase su profesión como docente en la escuela Escuela de Artes Visuales de Madrid. También aprovechó para retomar un proyecto personal: fotografiar a animales destacados. Siempre ha tenido en cuenta que su nombre empezó a sonar con fuerza a raíz de colaborar con la Familia Real. Su situación es diferente a la de Annie Leibovitz, pero ambas pasarán a la historia.