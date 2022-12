Meghan Markle: un look de la ‘venganza’ antes de la estocada a Windsor

Apenas dos días antes de que se estrene la primera parte de la polémica serie de los duques de Sussex en Netflix, el príncipe Harry y Meghan Markle han reaparecido en Nueva York, donde han acudido a la ceremonia de entrega de los premios Ripple of Hope, otorgados por la organización benéfica Robert F.Kennedy. La pareja se encontraba entre los galardonados de esta edición, en la que la expectación era máxima precisamente por el inminente estreno de la serie en la plataforma de streaming.

Una cita en la que la duquesa de Sussex ha apostado por un sofisticado modelo en color blanco de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton. Un diseño de líneas minimalistas, con escote Bardot, manga larga y falda drapeada hasta el tobillo que ha combinado con complementos en negro, zapatos de salón y clutch a tono. La esposa del príncipe Harry ha recogido su cabello en un moño bajo, de estilo bailarina y apenas ha llevado joyas, más allá de unos sencillos pendientes y la sortija de aguamarinas de Diana de Gales que llevó el mismo día de su enlace, con su segundo vestido de novia.

Un look por parte de Meghan Markle que, en cierta medida, recuerda al que se conoce como el ‘vestido de la venganza’ de Diana de Gales. Con un corte similar, pero en un tono opuesto, en este caso, el blanco simboliza la pureza y la inocencia y es una manera de reivindicar su versión de la historia que vivió en su etapa dentro de la Familia Real y que está a punto de hacerse pública. Una historia que lleva en el punto de mira desde que los Sussex anunciaran su salida de ‘La Firma’ y que ha supuesto un cisma en la institución.

A pesar de que al príncipe Harry y a su esposa se les ha podido ver aparentemente tranquilos, lo cierto es que este reconocimiento por parte de la organización benéfica Robert F.Kennedy no está exento de controversia, ya que les ha sido otorgado por la denuncia que la pareja ha hecho contra el racismo que, según han apuntado, existe en la Famillia Real. «Pocos tendrían el coraje de cuestionar a sus familiares sobre la estructura de poder que mantienen, y esto es lo que han hecho Meghan Markle y el príncipe Harry», decía Kerry Kennedy antes de la ceremonia.

Fue precisamente en su polémica entrevista con Oprah Winfrey donde Meghan Markle y el príncipe Harry apuntaron esta idea, aunque no quisieron revelar por parte de qué miembro de la familia habían sufrido comportamientos racistas, eso sí, dejaron claro que no había sido la Reina Isabel. Ahora solo queda esperar al estreno del programa de Netflix y a ver qué nuevas ampollas puede levantar. No obstante, no será el único frente abierto de la pareja, ya que en apenas unas semanas verá la luz la biografía del duque de Sussex, que promete dar más de un quebradero de cabeza al nuevo Rey.