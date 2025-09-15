El esperado encuentro entre el príncipe Harry y su padre por fin se produjo hace unos días en Clarence House. Tras meses de rumores y continuas especulaciones, el duque de Sussex logró que el rey Carlos III encajara en su agenda una breve reunión con su hijo menor. El monarca ni volvió a Londres para verlo, ni tampoco canceló compromisos para encontrarse con él. Sin embargo, no se negó a la petición del príncipe que, según algunas fuentes, llevaba meses insistiendo en tener una audiencia con su padre.

La reunión fue breve, de poco más de 45 minutos y se sabe que padre e hijo compartieron un té. De lo que hablaron, nada se ha comentado, tampoco de cuáles serán los próximos pasos, pero Harry sí que ha dicho que quiere pasar más tiempo con su padre de cara al futuro inmediato. Esto podría incluir nuevos viajes al Reino Unido, incluso con su familia, a pesar de las quejas del duque de Sussex por el tema de la seguridad. El monarca nunca ha escondido su decepción por no conocer apenas a sus nietos, dado que disfruta mucho de su faceta de abuelo.

El príncipe Harry en Clarence House. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en todo este escenario de posible acercamiento hay un gran escollo que tiene que ver con el actual príncipe de Gales. Guillermo no está dispuesto a perdonar a su hermano su actitud de los últimos años y es mucho más reticente que el rey Carlos III. Es más, en una reunión en el Castillo de Balmoral que se celebró justo antes de que Harry volviera al Reino Unido, se sabe que Guillermo expresó su deseo de que la familia real cerrara filas en torno a sus miembros más importantes, lo cual no incluye a los Sussex.

Una reconciliación difícil

A pesar de que el príncipe de Gales no ha hablado públicamente de la situación de su hermano, no se ha reunido con él desde hace tiempo e incluso no le ha dirigido la palabra cuando han coincidido en alguna ocasión, como fue en el funeral de su tío Robert Fellowes el pasado año. Estuvieron bajo el mismo techo, pero ni siquiera se saludaron. Un ejemplo claro de cómo es la relación entre ambos ahora.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Según apuntan algunas fuentes, al duque de Sussex le ha encantado poder volver al Reino Unido y ver a algunos amigos, aunque esta visita no haya incluido a su hermano. Sin embargo, lo que para Harry puede ser una victoria puntual puede acabar convirtiéndose en una derrota. No hay que olvidar que aunque ahora es el rey Carlos III el que tiene la última palabra sobre cualquier cosa relevante de la institución, en el futuro será Guillermo el que ostente la jefatura del Estado y, por tanto, el que tome las decisiones sobre sus miembros y el funcionamiento de la Corona -incluida la posibilidad de retirar títulos y privilegios-.

No obstante, no parece que ahora mismo a Harry le preocupe mucho este futuro lejano, sino que tiene la mirada puesta en poder acercar posturas con su padre y poder pasar más tiempo con él. Algo que ha generado cierta alarma sobre el estado de salud del rey, que todavía sigue en tratamiento para el cáncer.