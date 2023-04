Las tensiones entre los duques de Sussex y el resto de los Windsor continúan sin solucionarse a diez días de la Coronación de Carlos III. Esta misma semana, tras filtrarse el contenido de las cartas que intercambiaron el monarca y su nuera, Meghan Markle, el príncipe Enrique y su mujer reaparecían en público en un partido de baloncesto, ajenos completamente a todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Está previsto que solamente Enrique acuda a Londres para el gran día de su padre, que coincide, además, con el cumpleaños de su hijo mayor. Sin embargo, tendrá una posición secundaria y ni siquiera participará en todos los actos.

Mientras en la capital británica cuentan las horas para una de las celebraciones más importantes de las últimas décadas, el príncipe Enrique mantiene un complicado frente abierto en Londres. Hace pocas semanas, justo cuando el Rey estaba a punto de empezar un viaje de Estado internacional -el primero de su reinado-, el duque de Sussex viajó a Londres para varias audiencias de la batalla judicial que mantiene con las empresas del grupo News Group Newspapers, perteneciente a Rupert Murdoch. Una batalla judicial que también implica a otros rostros conocidos como el cantante Elton John o la actriz Elizabeth Hurley.

Este proceso tiene por objetivo las presuntas escuchas ilícitas por parte de varios de los periódicos del grupo desde los años 1990 hasta 2016 y que habrían afectado a numerosas figuras destacadas, como el propio príncipe Enrique, que asegura que ha sido víctima de la piratería telefónica durante varios años. De hecho, el equipo legal del príncipe Enrique sostiene que el círculo de amistades del hijo menor de Carlos de Inglaterra se vio muy afectado por la constante intrusión de la prensa.

Aunque ya éramos conscientes de la cruzada de Meghan Markle y Enrique contra el comportamiento de algunos medios y periodistas, lo que no imaginábamos es que el hermano del duque de Sussex, el actual príncipe de Gales, se vería afectado por este tema. Hace unos años, se tuvo constancia de un litigio de Guillermo y Catalina por unas imágenes en topless de la entonces duquesa de Cambridge durante unas vacaciones de verano en Francia pero ahora, Enrique ha revelado que su hermano recibió una importante suma de dinero del grupo presidido por Murdoch por el mismo tema de las escuchas telefónicas.

Tal como apuntan varios diarios británicos, el príncipe Enrique fue informado en 2012 de que la Familia Real había llegado a un acuerdo secreto con los representantes del grupo de Rupert Murdoch. Según este acuerdo, los miembros de la realeza se comprometieron a no emprender acciones legales hasta que el testo de procedimientos por piratería se solucionaran, a cambio de una disculpa. Tal como asegura el príncipe Enrique, este acuerdo se tomó por miedo a los medios de comunicación y porque desde Windsor se quería evitar llegar a los tribunales. Asimismo, mantiene que la propia Reina Isabel le llamó para intentar buscar una solución menos polémica. Sin embargo, ahora, el grupo NGN mantiene que no existe tal acuerdo.

No obstante, el equipo legal de Enrique, encabezado por David Sherbone, asegura que en torno a 2017, se empezó a presionar a NGN para que cumpliera el trato que, según Enrique, no se resolvió, por lo que decidió elevar su demanda a nivel particular. Sin embargo, parece que el príncipe Guillermo sí que llegó a un acuerdo en privado y recibió por ello una importante suma de dinero de la que no han trascendido detalles. Una suma que, según varias fuentes, el actual príncipe de Gales dedicó a temas benéficos.

Aunque ya éramos conscientes de la cruzada de Meghan Markle y Enrique contra el comportamiento de algunos medios y periodistas, lo que no imaginábamos es que el hermano del duque de Sussex, el actual príncipe de Gales, se vería afectado por este tema. Hace unos años, se tuvo constancia de un litigio de Guillermo y Catalina por unas imágenes en topless de la entonces duquesa de Cambridge durante unas vacaciones de verano en Francia pero ahora, Enrique ha revelado que su hermano recibió una importante suma de dinero del grupo presidido por Murdoch por el mismo tema de las escuchas telefónicas.