El príncipe Enrique y Meghan Markle de nuevo en el centro de la polémica. Parece ser que que la tregua no va a llegar con la Familia Real británica. El próximo 6 de mayo tendrá lugar en la Abadía de Westminster, Londres, la coronación de Carlos III. Sin embargo, tan solo acudirá el duque de Sussex, ya que la que formara parte del elenco de Suits se quedará en Los Ángeles, Estados Unidos, donde llevan afincados desde hace más de dos años.

Era el propio Enrique, quien a través de un portavoz daba a conocer su asistencia tan solo unas semanas antes de que tenga lugar la esperada entronización. Pero, ¿qué hará mientras Meghan Markle?

La hoja de ruta de Meghan Markle

Casualmente, la coronación coincide con el cuarto cumpleaños del pequeño Archie, el hijo mayor del matrimonio, que cumplirá cuatro años. La revista People ha indicado que la duquesa de Sussex pasará este día tan importante con él y su hermana, Lilibet Diana, de 22 meses. La última vez que los hijos del Príncipe estuvieron en Reino Unido fue cuando tuvieron lugar las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel en junio de 2022. El significativo viaje fue la primera visita de la princesa Lilibet, ya que la hija de Meghan y Harry nació en California el 4 de junio de 2021 y aún no había visitado la tierra natal de su padre.

Será el próximo 16 de mayo cuando Meghan Markle reaparecerá nuevamente ante la prensa después de la coronación. De esta manera, Nueva York será el escenario donde recibirá un premio por su podcast.

La última oportunidad de Enrique

Este encuentro con la Familia Real británica podría suponer un punto de inflexión entre el matrimonio y el resto de miembros de la institución. Sería una manera de poner fin a su guerra mediática sin precedentes. Y es que, desde que Enrique y Meghan comenzaron su vida al otro lado del charco ha sido imposible que se pusieran de acuerdo con el propio monarca, el príncipe Guillermo y Catalina Middleton, incluida.

Pese a que estuvieron juntos el pasado mes de septiembre durante varias semanas con motivo del fallecimiento de la reina Isabel II, lo cierto es que las tensiones continuaron entre ellos después de la marcha de los duques de Sussex y las numerosas entrevistas que han ido realizando en la que han cargado en algunos casos contra ellos.

Sin ir más lejos, en el libro Our King Charles III: The Man and Monarch Revealed (Nuestro rey Carlos III: el hombe y el monarca, al descubierto) aparece el testimonio en el que la actual princesa de Gales afirmaba que aquel paseo por las inmediaciones del Castillo de Windsor para acercarse a la ciudadanía tras el fallecimiento de la soberana no fue de su agrado. Fuentes habían dicho a Robert Jobson, autor del ejemplar, que la imagen de unidad que se retrató durante el paseo era una ilusión. «Catalina admitió más tarde a un alto miembro de la realeza que, tal era el mal rollo entre las dos parejas, el paseo conjunto fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer», escribe citado por el Dailymail.