No es ningún secreto que la relación entre el príncipe Enrique y el rey Carlos III no atraviesa su mejor momento. A principios de 2020, el hijo menor del monarca y su esposa, Meghan Markle, tomaron la decisión de hacer las maletas y trasladarse al otro lado del charco para comenzar una nueva vida desde cero alejados de los quehaceres reales. Renunciaban así a una vida junto a la Familia Real británica. Desde entonces, viven en una lujosa mansión situada en Montecito, Los Ángeles, Estados Unidos. Así comenzó una guerra mediática entre padre e hijo que parece no tener fin.

Ahora, ha salido a la luz un libro titulado Our King Charles III: The Man and Monarch Revealed (Nuestro rey Carlos III: el hombe y el monarca, al descubierto). Ejemplar en el que se han revelado algunos detalles sobre la relación entre el soberano y su hijo. Uno de ellos es que el príncipe Harry «maldijo» a su progenitor durante una discusión por dinero. El duque de Sussex perdió los nervios en una conversación telefónica cuando Carlos ignoró repetidamente sus peticiones de dinero, según se ha afirmado en el libro del comentarista real Robert Jobson.

Enrique se ponía en contacto con la difunta reina Isabel II para hablar de asuntos financieros, pero al parecer ella se «cansó» de su nieto, según un informe del Mirror. En el libro, una fuente le dijo a Jobson que Harry llamaba regularmente a la difunta Reina después de mudarse a California, sin embargo, ella se sintió «preocupada» cuando él le pidió que expresara sus quejas. Ella le dijo que hablara directamente con Carlos al respecto, pero más bien acabó en desastre.

«Su Majestad encontraba las llamadas del príncipe Enrique bastante difíciles y fastidiosas. Ella no quería interferir en la relación padre-hijo y le instaba a hablar con su padre», dijo la fuente a Jobson. «El príncipe Carlos simplemente dejó de atender las llamadas de Harry después de que su hijo le insultara y le pidiera fondos en repetidas ocasiones», escribió Jobson. Y cuando la reina preguntó a Carlos sobre esto, él dijo que «no era un banco».

La gran mentira

Anteriormente, el libro también afirmaba que la princesa de Gales, Catalina Middleton sentía que el paseo con el príncipe Enrique y Meghan Markle cuando murió la reina Isabel por los alrededores del Castillo de Windsor. Una imagen insólita que sorprendió a propios y extraños, ya que se entendió de dos formas: como una tregua o unión familiar.

Fuentes habían dicho a Jobson que la imagen de unidad que se retrató durante el paseo era una ilusión. En el libro escribió: «Catalina admitió más tarde a un alto miembro de la realeza que, tal era el mal rollo entre las dos parejas, el paseo conjunto fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer», escribe citado por el Dailymail. En el libro, el autor real escribió que la caminata fue sugerida por el propio príncipe Guillermo, para presentar un frente unido tras la muerte de Isabel II.