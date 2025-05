El gesto de la reina Letizia hacia la princesa Leonor coincidiendo con el Día de la Madre

Tierna, familiar y llena de cariño, la reina Letizia es el claro ejemplo de amor y dedicación por sus hijas y por su familia en general. Aún recordamos aquel emotivo «¿Dónde está mi chica?», cuando la esposa de Felipe VI, con lágrimas en los ojos, se despidió de la Princesa Leonor al verla partir en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, donde la heredera está formándose en su segundo año de estudios militares. Aquella despedida, el 11 de enero, dejó claro lo difícil que ha sido para Letizia ver partir a su hija mayor. Desde entonces, no ha podido ver a Leonor. Este puente, justo coincidiendo con el Día de la Madre, doña Letizia tiene planes especiales: viajará a Panamá para reunirse con su hija mayor, que hará una escala en el país centroamericano. Un gesto lleno de ternura y amor, que demuestra que, a pesar de los deberes del trono y los estudios, el vínculo familiar siempre está por encima. De hecho, la reina también tuvo que ajustar su agenda esta semana debido a un apagón eléctrico masivo. Entre los cambios, tuvo que cancelar su viaje a Jaén, que coincidía con el 18º cumpleaños de la infanta Sofía, y suspendió un acto en Salamanca. Pero con estos días libres, ha decidido aprovechar para estar con Leonor. Este reencuentro, aunque no oficial, será sin duda un momento cargado de emoción para madre e hija. A través de este viaje privado, Letizia recorrerá más de 8.000 kilómetros desde España, algo que demuestra el profundo amor y el deseo de estar junto a su primogénita, aunque los compromisos oficiales la mantengan lejos. Cabe destacar que, aunque no se trata de un trato especial, este gesto no es exclusivo de la Reina; otros familiares de los guardiamarinas también tienen la oportunidad de hacer lo mismo. Este esperado reencuentro permitirá a madre e hija ponerse al día y disfrutar de tiempo juntas tras estar separadas por los estudios de Leonor en la Academia Naval. La última escala de Leonor será Nueva York, el 5 de junio El buque estará en Panamá desde el viernes 2 de mayo hasta el martes 6 de, lo que será el momento perfecto para que se reencuentren, casi cuatro meses después de su despedida. El Elcano inició su recorrido por el continente americano en Salvador de Bahía, Brasil, después de un mes de travesía por el Atlántico. Su siguiente parada fue en Montevideo, donde las fotos de Leonor en bikini, tomadas por un paparazzi, se hicieron virales.

Luego, el buque arribó a las costas peruanas el 17 de abril, haciendo una breve escala en el puerto de El Callao, cerca de Lima. El 22 de abril, el Elcano zarpó hacia Panamá y, tras su paso por este país, continuará su ruta hacia Cartagena de Indias y Santa Marta, en Colombia, Santo Domingo en la República Dominicana, y finalizará en Nueva York, donde se espera una recepción por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque aún no está confirmado, también podría recibir la visita de su abuela, la reina Sofía.

Después de este breve descanso, la Princesa de Asturias se reincorporará a la tripulación del buque en el puerto de Gijón, donde completará su trayecto hasta Ferrol, donde el navío atracará el 9 de julio. La formación de la heredera terminará el 14 de julio, cuando llegue a la Escuela Naval de Marín, en Galicia, donde concluirá su formación. Este viaje, lleno de aventuras y desafíos, marca un paso importante en la formación de la Princesa Leonor como futura heredera de la Corona.