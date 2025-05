El último plan de la Reina Letizia: compras de incógnito por Madrid

El apagón masivo que se produjo el pasado 28 de abril en nuestro país ha provocado que la agenda de la Reina Letizia se haya visto modificada por causas de fuerza mayor. El martes tenía previsto viajar a Jaén y el miércoles a Salamanca con motivo de diferentes compromisos, los cuales finalmente han sido pospuestos por la situación. Es por ello por lo que la esposa del monarca , al tener su calendario institucional libre, ha decidido sacar a relucir su faceta más cotidiana y natural para disfrutar de un plan de carácter privado: salir de compras por las calles de la capital.

Según lo publicado, sobre las 20:00 horas del pasado miércoles, la Reina fue vista en la Casa del Libro de la calle Orense, ubicada en el barrio madrileño de Tetuán, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Permaneció unos minutos en el interior del establecimiento, hojeando varios ejemplares con aparente interés, pero finalmente no adquirió ninguno.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

En todo momento intentó mantener un perfil bajo y pasar desapercibida entre los presentes. Vestía de manera informal y discreta, con una cazadora verde militar, un bolso negro y una carpeta azul entre las manos, con la que incluso se cubría parcialmente el rostro, probablemente para evitar ser reconocida. Una actitud reservada y cautelosa que, una vez más, demuestra el deseo de la madre de la heredera al trono de disfrutar de momentos de normalidad ajenos a Palacio.

Después de pasearse por todas las estanterías de la librería, Vanitatis, el medio encargado de sacar en primicia el último plan de incógnito de doña Letizia, asegura que Su Majestad salió a la puerta de salida, donde realizó una llamada y, enseguida, llegó su equipo de seguridad para recogerla.

La Reina Letizia en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que la Reina Letizia se convierte en noticia por ser vista como cualquier ciudadano de a pie. Sin ir más lejos, hace tan sólo unas semanas, concretamente a principios del mes de abril, la Reina fue fotografiada también en el barrio de Tetuán dirigiéndose a un centro de estética. Fue la revista ¡Hola! la que sacó a la luz dichas imágenes, donde la esposa del soberano caminaba por la zona mencionada mientras hablaba muy concentrada por teléfono y portaba un cuaderno, un bolso y una tablet. Su destino se trataba de un centro de estética natural que, aunque aún no ha salido a la luz su nombre, la publicación citada hizo hincapié en que era un establecimiento que combinaba estética natural, bienestar interior y tratamientos de vanguardia con fórmulas libres de químicos. En esa ocasión, doña Letizia también optó por un look casual para pasar inadvertida.