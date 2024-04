La princesa de Gales dio un paso al frente el pasado 22 de marzo y anunció de manera pública en un vídeo que padece cáncer. Un mensaje claro y directo con el que Kate Middleton puso fin a las especulaciones tras varios meses alejada del foco mediático en el que, además, quiso mandar un mensaje de apoyo a las personas que padecen esta enfermedad. De hecho, tras el vídeo de la esposa del príncipe Guillermo, se han multiplicado las consultas sobre cáncer en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Sin embargo, más allá de su diagnóstico actual, lo cierto es que Kate Middleton ha estado comprometida con los pacientes de cáncer y con las organizaciones que los apoyan desde hace tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Tanto es así que, hace algunos años, la nuera del rey Carlos III no dudó en cortarse la melena y donar su cabello para que se pudieran elaborar pelucas para pacientes de cáncer. Kate Middleton se puso en contacto con Little Princess Trust, una organización benéfica que fabrica pelucas realistas para personas que han perdido el cabello a consecuencia de los tratamientos para el cáncer. Según publicaron varios medios británicos entonces, la princesa de Gales se cortó hasta siete pulgadas -casi 18 cm- de su melena castaña y, posteriormente, donó la cantidad de cabello a la organización benéfica. Eso sí, lo hizo de manera anónima, para que no se supiera que se trataba de su pelo.

Kate Middleton, con el cabello más corto. / Gtres

Tal como pudo saberse, fue el estilista Joey Wheeler el que le comentó a la entonces duquesa de Cambridge la posibilidad de donar parte de su melena para ayudar a los pacientes de cáncer. Una fuente cercana reveló que el estilista la convenció de que era el momento de cortarse el pelo, ya que lo tenía muy largo, y aprovechó la oportunidad para decirle que podría donarlo para esta bonita iniciativa. Una idea que a la esposa del príncipe Guillermo le pareció brillante.

El cabello se envió a la organización utilizando el nombre de otra persona, por lo que, aunque se sabía que procedía del área de Kensington, no había manera de comprobar que se tratase de la melena de la nuera del rey Carlos III. Un detalle importante, para evitar especulaciones, o que alguien intentara lucrarse con este bonito gesto por parte de Kate Middleton. De hecho, nunca se ha llegado a saber quién ha sido la afortunada que ha podido lucir una peluca elaborada con cabello de una princesa real.

Centrada en su recuperación

Desde que la princesa de Gales anunciara en primera persona su diagnóstico de cáncer, Kate Middleton está alejada de los focos y volcada en su tratamiento. En estos momentos, el príncipe Guillermo y su familia se encuentran en la zona de Norfolk, en Anmer Hall, hasta que sus tres hijos vuelvan al colegio a mitad de mes. No se espera que Kate Middleton retome su agenda hasta después del verano, es más, la prioridad ahora mismo es su salud y su total recuperación.