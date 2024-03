El anuncio del cáncer de Kate Middleton hace unos días ha puesto punto final a las dudas sobre la situación de la princesa de Gales tras meses de especulaciones y ha generado una ola de empatía hacia la esposa del príncipe Guillermo. Kate Middleton rompía su silencio y tomaba la palabra para decir, en primera persona, que padece cáncer y que está en tratamiento. Un mensaje en vídeo con el que, además, daba carpetazo a los rumores de crisis matrimonial y a las quinielas sobre su reaparición. Lo primero ahora es su recuperación, por lo que no hay fecha para su vuelta. Algo que, como es lógico, podría afectar a una de las citas más importantes en la agenda de los príncipes de Gales.

