La realeza ha demostrado que pese a tener que seguir con sus correspondientes protocolos en relación a los estilismos que lucen en determinados actos, saben que tipo de tendencias son las que se llevan. Doña Letizia, también reina de tendencias es un claro ejemplo de ello y de esta manera, transmite sus conocimientos al rey Felipe VI que no ha dudado en tomar nota y arriesgar cada vez más a la hora de elegir look. Es cierto, que una vez terminado el verano -donde el monarca luce más casual-, aboga por un estilo algo más conservador, más tradicional donde opta por un calzado elegante, ya que en la mayoría de actos a los que asiste lo hace en traje.

Sin embargo, donde sí llamó la atención fue en una de sus apariciones en Ibiza este pasado mes de agosto, sorprendió por el tipo de calzado por el que optó. Hay una marca de zapatillas que ha conquistado especialmente al monarca. Para sus outfits veraniegos apuesta por una firma ‘made in Spain’, Yuccs, que prioriza en la comodidad y la sostenibilidad de sus productos. Con un estilo informal deja a un lado los clásicos zapatos que luce en los actos algo más serios.

El hijo de don Juan Carlos lució con mucho estilo unas deportivas en color beige con suela blanca que se han convertido en su imagen más sport. Además, los combinó con unos pantalones tejanos y una camisa blaca de tejido de lino. Una imagen del Rey que solo acostumbra a ver en la época de verano, ya que en invierno opta más por un tipo de calzado algo más clásico.



No es de extrañar que el rey Felipe apueste por una firma sostenible, Letizia ya lo hizo en su día -además de que no para de reciclar looks- cuando acudió a la Cumbre del Clima y se decantó por un look de H&M Conscious, cuyas prendas estaban realizadas a partir de material reciclado. Volviendo al tema de los zapatos de Felipe VI se ha podido ver una clara evolución de estilo, del más tradicional al más casual. Y desde Look hemos rastreado algunas marcas sostenibles que pueden encajar en el zapatero del marido de la reina Letizia. Ecolaf es otra de las firmas con sello español que diseña deportivas con toques elegantes y que además respetan el medio ambiente.



Por otro lado, otra de las marcas que también pueden sentar bien al Rey es Lolita Von Stoff. Calzado fabricado en Elche y que respeta el medio ambiente, además el diseño de este tipo de zapatillas tiene toques vintage por lo que puede ser el siguiente paso del monarca para así adaptarse a los nuevos tiempos.

Con un 46 de pie es algo complicado encontrar un calzado que se adapte a cada necesidad, es por eso que muchas marcas le tienen que diseñar zapatos a medida al monarca. Partiendo de la base de que sus modelos más recurrentes son los mocasines de borlas, conocidos como tassel (que en la época de verano lleva sin calcetines), los zapatos de cordones y los derby de doble hebilla o hebilla simple ha sido toda una revolución que haya incorporado en su zapatero real unas sneakers. No hay que olvidar que cuando el protocolo lo dictamina suele utilizar los oxford o blucher.