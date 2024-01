De las últimas palabras de Margarita hasta el apasionado beso de Federico y Mary de Dinamarca

Federico X es oficialmente el nuevo rey de los daneses. Su madre, Margarita II, ha abdicado después de 52 años en el trono y él ha ocupado su puesto en la cabecera de la mesa del Consejo inmediatamente después. El solemne acto ha tenido lugar en el Palacio de Christiansborg, el cual ha sido testigo de varios momentos que pasarán a la historia, como por ejemplo las últimas palabras de la reina Margarita o el apasionado beso en el que se han fundido los actuales monarcas.

Las últimas palabras de Margarita II

Reina Margarita durante su abdicación / GTRES

Alrededor de las 13:30 horas, Margarita II ha paseado por las calles de Copenhague montada en el carruaje de las Bodas de Oro. Cientos de personas han presenciado este acontecimiento que ya ha pasado a la historia y ha dado la vuelta a Europa. Muy emocionada y mostrando su mejor sonrisa, la actual reina Emérita ha llegado al Palacio de Christiansborg para encontrarse con su hijo y firmar la abdicación oficial.

Sus últimas palabras en calidad de reina han sido muy significativas. «Que Dios salve al Rey», ha dicho concretamente. Después se ha marchado y ha dejado a su primogénito al frente de la reunión, una reunión que ha convertido en soberano a Federico y en príncipe heredero a su nieto Christian.

Las lágrimas de la reina emérita

Federico y Margarita de Dinamarca / GTRES

El pasado mes de febrero, Margarita se sometió a una operación de espalda que le hizo replantearse su futuro. «En 14 días cumpliré 52 años como reina de Dinamarca. Tanto tiempo no pasa sin dejar huella para ningún ser humano ¡ni siquiera para mi. El tiempo pasa y las «enfermedades» aumentan. Ya no te enfrentas a las mismas cosas que antes. En febrero de 2023 me sometí a una extensa cirugía de espalda», dijo antes de su abdicación.

Margarita II, quien se ha decantado por un look morado que ya lució en una ocasión anterior, no ha podido contener las lágrimas cuando el ha traspasado los poderes a su hijo.

El beso de Federico y Mary de Dinamarca

Federico y Mary de Dinamarca en la proclamación / GTRES

Federico y Mary de Dinamarca, ya como reyes del país, han salido al balcón del Castillo de Christianborg para saludar a los cientos de ciudadanos que estaban allí congregados. Han recibido una ovación del pueblo y se han fundido en un romántico beso que cesa cualquier tipo de rumor. En los últimos tiempos ha habido mucha especulación sobre la salud del matrimonio, pero este suceso demuestran que están mejor que nunca y que la polémica relacionada con Genoveva Casanova no les ha afectado en absoluto.

La buena decisión de Mary de Dinamarca

Federico y Mary de Dinamarca saludando en el balcón/ GTRES

Otro de los momentos más esperados era ver a Mary de Dinamarca, pues había mucha expectación. Todo el mundo quería saber cómo iba vestida. Continuando con la tradición que también siguió la Reina Letizia o Camilla Parker, se ha decantado por un impoluto vestido blanco que ha acaparado gran parte del protagonismo de la jornada. Es un diseño de cuerpo ajustado firmado por el artista Soeren Le Schmidt, el mismo que le vistió en su boda con Federico en 2004.

El discurso de Federico X

Ya como Federico X, el soberano ha dado un discurso para dejar claras sus intenciones. Ha llamado mucho la atención lo emocionado que estaba y ha aprovechado que el foco estaba puesto en él para rendir un bonito homenaje a su madre, poniendo en valor su labor en la institución.

«Mi madre, Su Majestad la reina Margarita II ha reinado en Dinamarca durante 52 años. Durante medio siglo, ella ha seguido el devenir de los tiempos. Siempre será recordad como una Reina extraordinaria. Mi madre ha logrado caminar a una con su reino. Hoy el trono continúa. Mi esperanza es convertirme en el rey unificador del mañana. Es una tarea que he estado abordado toda mi vida», ha declarado.