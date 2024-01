La Casa Real danesa rinde un emotivo homenaje a la reina Margarita antes de su abdicación

Durante el discurso que dio el pasado treinta y uno de diciembre, la reina Margarita anunció qué decisión había tomado: abdicar en favor de su hijo. Lo hará en una ceremonia solemne que estará repleta de momentos interesantes, momentos como los que ha dejado la soberana durante su gestión al frente de la monarquía danesa.

La Casa Real le ha rendido un bonito homenaje publicando un vídeo que recopila las escenas más divertidas e importantes de Margarita de Dinamarca. Una reina que ha estado más de cinco décadas ejerciendo y que siempre ha mirado por los intereses de su primogénito. La periodista y experta en Familia Real Pilar Eyre considera que su abdicación responde a una estrategia para proteger a Federico X.

La reina Margarita de Dinamarca en una cena / GTRES

El mandato de Margarita e Dinamarca se ha extendido más de 50 años. A través de un vídeo que apenas dura un minuto y medio, la Casa Real ha recopilado las mejores escenas de la soberana durante su labor al frente de la institución. Han enriquecido este material con la mítica canción de Cindy Lauper Girls Just Want To Have Fun.

Los mejores momentos de Margarita de Dinamarca

Gracias a la iniciativa que ha tenido la Casa Real danesa, hemos podido ver a Margarita de Dinamarca de joven, con sus hijos, en la nieve con su familia, posando en eventos oficiales, en el carruaje con su marido y saludando a Isabel segunda. Un sinfín de escenas que pasarán a la historia y que no harán más que consolidar su buena reputación.

«Momentos especiales del reinado de Su Majestad la Reina. Mañana, la reina dejará su cargo de Reina de Dinamarca y dejará el trono a Su Alteza Real, el Príncipe Heredero», escribe en una publicación que ya ha dado la vuelta al mundo. Siguiendo la letra de la canción que han compartido, «las chicas solamente quieren pasárselo bien» y eso es justo lo que pretendía la soberana.

Los ciudadanos daneses están expectantes, todo el mundo quiere ver cómo reaccionará Mary Donaldson al convertirse en la reina consorte. Un cargo de mucha responsabilidad que deberá ejecutar con la misma precisión que ha aprendido de Margarita.

Un hecho histórico

La abdicación de Margarita de Dinamarca coincide con el 52 aniversario del inicio de su reinado. Durante todo este tiempo se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración del pueblo, un pueblo que le conoce cariñosamente como Daisy. Los canales estatales de Dinamarca también le han rendido un bonito homenaje, gesto que emocionó a la madre de Federico X.

Mary de Dinamarca con la reina Margarita y Federico / GTRES

«No sé ni cómo expresar mi agradecimiento por la fantástica fiesta que me estáis dedicando. Estoy casi sin palabras», dijo visiblemente emocionada. «Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que estuvieron esta noche, a todos los que llevaron a cabo este homenaje y a las muchísimas personas que estuvieron allí en esta tarde tan fría de enero en medio de Copenhague. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón».

Fue Margarita la que comunicó su abdicación y lo hizo con la elegancia que siempre le ha caracterizado. «El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. En 14 días habré sido Reina de Dinamarca durante 52 años. Tanto tiempo no pasa sin dejar rastro para ningún ser humano, ¡ni siquiera para mí! El tiempo pasa y las enfermedades aumentan. Ya no se pueden superar las mismas cosas que antes».