«En 14 días se cumplen 52 años desde que me convertí en reina. Tantos años no pasan sin dejar huella en las personas, incluida en mí. El tiempo pasa y las ‘enfermedades’ aumentan, y no puedes afrontar las mismas cosas que abordabas antes. Ha llegado el momento de dejar las responsabilidades a la nueva generación». Con estas palabras, la reina Margarita de Dinamarca sorprendió a propios y extraños el pasado domingo cuando, en su tradicional discurso de final de año, anunció su abdicación para el día 14 de enero y el traspaso de poderes al príncipe Federico.

Una decisión que, aunque haya pillado por sorpresa, en ningún caso se trata de algo trivial, sino que ha sido muy meditada por la que, hasta ahora, era la única y la más longeva de las reinas de Europa -tras la muerte de la Reina Isabel-. Con la abdicación de la reina Margarita y, hasta que lleguen las nuevas generaciones -de las que forma parte la princesa Leonor-, las monarquías europeas estarán capitaneadas por hombres.

Una decisión inesperada, pero meditada

Margarita da un paso atrás en un país en el que no hay tradición de abdicación. Precisamente por eso, su decisión ha resultado tan llamativa y ha dado lugar a numerosas especulaciones, sobre todo, dado que la figura de su hijo mayor, el príncipe Federico, se ha encontrado tan cuestionada en los últimos tiempos.

Hay que recordar que, coincidiendo con el viaje de Estado de don Felipe y doña Letizia a Dinamarca, se publicaron unas fotografías del futuro rey en Madrid en compañía de Genoveva Casanova, que han dado la vuelta al mundo. Unas imágenes sobre las que la Casa Real ha preferido no hacer comentarios. En lugar de eso, la estrategia del matrimonio ha sido mantener un frente unido, algo que resulta fundamental ahora que va a comenzar una etapa tan importante en su vida.

Sin embargo, la decisión de la reina Margarita no tiene, en principio, nada que ver con la polémica que ha salpicado a su hijo, a pesar de que su popularidad ha descendido. De hecho, si echamos la vista atrás, podremos comprobar que en el último año la monarca ha ido tomando una serie de medidas que podrían haber hecho pensar que estaba preparando el relevo o, al menos, un cambio.

