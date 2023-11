La Familia Real de Dinamarca lleva en el punto de mira desde que se publicaran, hace más de una semana, las imágenes del príncipe Federico paseando por Madrid por la noche junto a Genoveva Casanova. Un reportaje que ha dado la vuelta al mundo y que pilló a don Felipe y a doña Letizia de viaje de Estado en el país nórdico, por invitación de la reina Margarita. Aunque la Casa Real danesa ha preferido no hacer declaraciones sobre las imágenes, los medios locales se han hecho eco de la información, lo que ha generado una situación bastante complicada, en un momento clave para la Familia Real.

Los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca juntos. / Gtres

Hay que recordar que esta misma semana, el hijo mayor del príncipe Federico, Christian, ha participado en una reunión del Consejo de Estado y ha firmado una declaración solemne de respeto a la Constitución. Un acto en el que también le ha acompañado su madre, la princesa Mary, que desde que se conociera la noticia, se ha mantenido en un segundo plano.

La exposición del heredero

Aunque la esposa del príncipe Federico no ha tenido actos y, hasta la semana que viene no hay previsto que participe en ningún compromiso, el heredero sí que ha tenido varias apariciones oficiales, no solo en actos de agenda, sino también en las redes, donde se ha compartido contenido de los eventos a los que ha asistido -imágenes, por cierto, en las que su alianza de boda estaba especialmente visible-.

Desde la Casa Real han intentado dar cierta normalidad a la situación, aunque hay un detalle por parte de la reina Margarita que ha generado controversia: la presencia de la prensa en la Caza del Rey. La Familia Real es muy aficionada a este deporte y son muchas las cacerías que organizan a lo largo de la temporada, eso sí, esta vez, no se ha permitido la presencia de los medios. Algo inusual, aunque sí que se han distribuido una serie de imágenes del evento, en las que se veía a Federico y otros hombres, pero ni rastro de nadie más de su familia o de las piezas cobradas -esto último, muy comprensible después de las críticas que han recibido de organizaciones animalistas por su afición por la caza-.

Joaquín, príncipe comodín

Como era de esperar, todas las miradas estaban puestas este jueves en la Caza del Rey, sobre todo, porque se sabía que no habría presencia mediática. Sin embargo, aunque la Casa Real ha compartido con normalidad las imágenes de la cacería -que, aún así, han sido muy comentadas por los usuarios en redes sociales-, Federico no ha sido el único protagonista de la jornada.

De hecho, por la mañana, la reina Margarita ha participado en un acto oficial pero, sobre todo, el hermano del príncipe Federico, Joaquín, que tiene menos presencia en la agenda, ha tenido un compromiso que, por cierto, no estaba anunciado en principio en la agenda oficial. El hijo menor de la soberana, en calidad de ex agregado defensor en la Embajada de Dinamarca en París ha participado en un evento en la ciudad de la luz, del que se han compartido todos los detalles en el perfil oficial de la Casa Real.

La reaparición de Mary Donaldson

Está previsto que la princesa Mary retome su agenda la próxima semana, en solitario, pero ha trascendido que la esposa del heredero ha participado en un programa especial para el canal danés DR sobre el impacto de la naturaleza en el bienestar y la salud mental que se emitirá a finales de mes.