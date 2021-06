Eugenia de York sorprende con un nuevo rol y un vídeo inédito de su hijo

Eugenia de York ha querido celebrar el Día Mundial de los Océanos de la manera más entrañable posible. La Princesa ha recurrido a su perfil en Instagram para compartir una preciosa imagen con motivo de esta jornada tan especial. A diferencia de los royals ‘trabajadores’, la hija menor del príncipe Andrés, al no recibir un sueldo de la Corona, puede desempeñar su profesión libremente y utilizar las redes sociales de una manera mucho más autónoma, algo que no ocurre en el caso, por ejemplo, de los duques de Cambridge.

La Princesa ha compartido a través de los stories de su cuenta un vídeo de su hijo, August en el que se ve al bebé de apenas cuatro meses en una sillita, de espaldas, jugando con un tiburón de peluche que parece ser de la organización WWF Reino Unido. Junto a la secuencia, la nieta de la reina Isabel ha escrito: «hoy es el Día Mundial de los Océanos. Un día para celebrar nuestros magníficos océanos y todas las criaturas en ellos. Un día para crear conciencia sobre algo tan integral en todas nuestras vidas. Y un día para acurrucarse con tiburones peludos».

Princess Eugenie just shared the cutest video of Baby August in honour of #WorldOceansDay 🌊🥺 pic.twitter.com/LHKBDwBaAa

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) June 8, 2021