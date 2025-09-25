El estreno de un título y un imponente castillo: el viaje de Leonor a Navarra

La princesa Leonor está a punto de realizar una de sus visitas más importantes. Aunque ya desde hace varias semanas se había anunciado su viaje a Navarra, fue a finales de la pasada semana cuando la Casa de S.M. el Rey confirmó que la heredera iba a visitar la Comunidad Foral en compañía de sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia. Un viaje muy especial porque es la primera vez que Leonor acude a Navarra y lo hace, además, con el título de princesa de Viana.

Este título es uno de los que la hija mayor de los Reyes ostenta desde que don Felipe se convirtió en jefe del Estado. Aunque el de princesa de Asturias es el más conocido y el de princesa de Gerona también tiene bastante visibilidad gracias al trabajo de la Fundación Princesa de Gerona, Leonor también tiene otros. Entre ellos destaca el de princesa de Viana -como heredera del reino de Navarra-, al que se suman los de condesa de Cervera, señora de Balaguer y duquesa de Montbanc.

La princesa Leonor a su llegada a San Javier. (Foto: Gtres)

La agenda de Leonor en Navarra

Los Reyes y la princesa van a estar dos días en Navarra, entre el 26 y el 27 de septiembre. Jornadas en las que van a visitar diferentes zonas de la Comunidad Foral y que van a estar marcadas por un fuerte simbolismo y una gran relevancia a nivel institucional. Don Felipe y doña Letizia acudieron por última vez a la entrega de los Premios Príncipe de Navarra en el año 2015. El acto se celebró en el Monasterio de Leyre, pero desde entonces el Gobierno decidió desligar los galardones de la Casa Real y no invitó más a los Reyes. De hecho, ni siquiera se cambió el nombre de los premios.

Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey, el viaje de los Reyes y de la princesa Leonor comenzará en Pamplona con la visita al Palacio de Navarra, sede del Gobierno de Navarra. Después se trasladarán a la localidad de Viana y allí mantendrán un encuentro con la corporación municipal. Además, tendrán la oportunidad de visitar una exposición que se ha organizado con motivo del sexto centenario del título de príncipe de Viana.

Los Reyes en el Monasterio de Leyre. (Foto: Gtres)

Ya por la tarde visitarán el Monasterio de San Salvador de Leyre, donde se celebró la última entrega del Premio Príncipe de Viana al que asistieron los Reyes. Leyre es un lugar de gran relevancia histórica, ya que allí descansan los restos de los primeros monarcas navarros. Está previsto un homenaje a los reyes y al reino de Navarra.

Ya es sábado, los Reyes y la princesa Leonor visitarán el Palacio Real de Olite. Después se trasladarán a Tudela, donde harán una visita al ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, actual sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Castillo de Olite en Navarra. (Foto: Gtres)

En principio la princesa no tiene más actos previstos, de manera que regresará a San Javier para continuar con su formación en el Ejército del Aire y del Espacio. Será ya en el mes de octubre cuando Leonor retome su agenda oficial con varias citas señaladas, sobre todo, de cara a la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias.