Los cuatro errores ‘fashion’ más destacados de Máxima de Holanda, al descubierto

Podría decirse que Máxima de Holanda es una de las figuras más destacadas en lo que a la monarquía se refiere. Gracias a su espontaneidad, su saber estar y su cercanía, la argentina se ha colado en los corazones de personas de todos los rincones del planeta. No obstante, cabe destacar que su estilo es cuanto menos alternativo, razón por la que puedes amarlo u odiarlo, no hay término medio.

Uno de estos errores estilísticos ocurría hace escasos días, cuando la esposa de Guillermo Alejandro de los Países Bajos viajaba a Grecia junto a su marido para estar presente en el cortejo fúnebre en honor a Constantino de Grecia. Como no podía ser de otra manera, el dress code del evento era el del luto, motivo por el que todos los asistentes acudieron vestidos de negro y bastante abrigados, sobre todo teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la península balcánica por estas fechas. Sin embargo, la consorte holandesa llamaba especialmente la atención al decantarse por una falda midi combinada con unas medias negras y ligeramente transparentes y unas botas altas de tacón a tono. Una elección no del todo acertada, ya que quizá el calzado y las transparencias aportan un toque puramente rockero en un acto que debería ser más sobrio, dada la importancia del fallecimiento del que fue el último monarca de Grecia.

No obstante, esta no sería la primera vez en la que todas las miradas apuntan hacia Máxima. Fue en 2019 cuando el matrimonio royal se desplazó hasta la provincia de Drente para visitar algunos de los lugares de mayor interés cultural. Un viaje exprés en el que la consorte no estuvo muy acertada en lo que a lo estilístico se refiere, apostando por un look de Natan en color nude en el que llamaban la atención las marcadas arrugas del pantalón. Un descuido que dejaba mucho que desear en un outfit que podía haber sido un rotundo éxito.

Por otro lado, cuando Máxima viajó a Italia en 2017, también se hizo notar por un error fashion ineludible. Y es que, la madre de Alexia de Holanda se decantaba por un vestido blanco con estampado étnico a juego con unos pendientes de flecos y una flor en el pelo al más puro estilo flamenco. Una elección que para nada encajaba con la cultura del país que la acogía, y que sin embargo, la consorte lucía con la mayor de las alegrías sin quizá percatarse de que había llevado a cabo una mezcla estilística un tanto desacertada.

Por último, es evidente recalcar que la esposa del soberano holandés es una gran fanática de los complementos para la cabeza. Tanto es así, que en ocasiones ha hecho uso de algunos de ellos para acudir a distintos actos de agenda. Un arma de doble filo en su armario, ya que muchos de ellos han cubierto parte de su rostro y han pasado a ser los grandes enemigos de su look final, aunque para gustos, colores.