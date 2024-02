Elisabeth de los Belgas, ilusionada con un compañero de la Universidad de Oxford

Romance royal a la vista en la corte de Bélgica. La princesa Elisabeth, la mayor de las herederas de la generación de Leonor y en la que se miran todas de sus coetáneas, podría tener el corazón ocupado. Al menos así lo asegura uno de los mayores expertos en la Familia Real Belga, el periodista Wim Dehandschutter, que ha desvelado todos los detalles del joven que hace sonreír a la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde.

Según ha confirmado, se trata de Nicholas Dodd, que, como ella, estudia en el Lincoln College de Oxford. Los dos se conocieron en el año 2021, durante el llamado Día de la Matrícula, la jornada en la que los nuevos estudiantes son admitidos en la universidad. Nicholas se apuntó a un programa de Historia, mientras que la heredera belga optó por uno centrado en Historia y Política.

Portada de Het Laatste Nieuws / Het Laatste Nieuws

Según explica el experto, ambos acabaron en la misma clase y entre ellos hubo una conexión inmediata, de hecho, han estado trabajando juntos en diferentes proyectos y apenas se han separado, tanto que, fuentes cercanas a las que ha tenido acceso el periodista apuntan a que entre existe algo más que una amistad.

¿Quién es Nicholas Dodd?

Tal como ha podido confirmar Wim Dehandschutter, con el que este digital se ha puesto en contacto, Nicholas Dodd destaca por su carácter discreto y su impecable expediente. Al igual que la princesa, es un chico inteligente y con buen buenas calificaciones, tanto que, en su etapa anterior en la escuela secundaria se le consideraba un estudiante modelo. Incluso pudo optar a un premio honorífico en 2019 y fue nominado por su participación y servicio en aspectos más amplios de la vida escolar y comunitaria.

En unas declaraciones al periódico de su escuela, Nicholas dijo que solicitó el ingreso en Oxford porque quería tener la oportunidad de estudiar en una universidad de prestigio y relevancia mundial. Sin duda, haber podido ingresar es algo que le hace sentir muy orgulloso, no solo a él, sino también a sus padres. De hecho, su hermano mayor, Michael, se graduó en Oxford, en este caso, en Bioquímica.

Una relación bajo la lupa

Aún es pronto para saber cuál será el futuro de la relación entre Nicholas y la princesa Elisabeth, pero lo que está claro es que la heredera al trono no es una persona como el resto. Según recalca el especialista, la elección de pareja por parte de Elisabeth tiene consecuencias que van más allá de sus sentimientos, porque es una cuestión de Estado, tanto que el Gobierno debe aprobar cualquier matrimonio.

La princesa Elisabeth de los Belgas con una tiara / GTRES

No obstante, lo cierto es que, a día de hoy, no debería influir el hecho de que Nicholas sea un chico normal, esto es, que no tenga sangre azul. No hay que olvidar que las monarquías han evolucionado mucho a este respecto, pero sin perder de vista que en Bélgica en concreto todos los matrimonios han sido entre miembros de la realeza y de la aristocracia -salvo casos aislados, como el del príncipe Laurent-, no como en otras casas reales. “Podemos suponer que Elisabeth puede casarse con quien quiera y por amor”, asegura el experto.

Aunque a día de hoy es cierto que hay curiosidad sobre la vida de la princesa, todavía sigue siendo un tema privado, por eso no hay confirmación por parte de la Casa Real. No obstante, tal como explica el periodista, llegado el momento, cuando Elisabeth decida casarse, sí tendrá que informar al Gobierno para que le conceda el permiso, o podría perder el derecho al trono. Una vez aprobado el matrimonio, el marido de la princesa nunca será rey, sino que tendrá el título de ‘príncipe consorte’.