Hace exactamente 20 años, el 2 de abril a las 21:37 de la noche el Vaticano anunció el fallecimiento del Papa Juan Pablo II a los 84 años. Dos décadas después, la Santa Sede comunicó hace tan solo 24 horas la muerte del Papa Francisco I. A diferencia del funeral del resto de Papas, el último de ellos pidió que sus restos mortales no se enterraran en el Vaticano, si no en Santa María la Mayor de Roma. Durante los próximos días tendrá lugar el funeral del Papa, que comenzará en la plaza de San Pedro y al que se espera que acudirán Felipe VI y la Reina Letizia como representantes de la monarquía española. Tal y como esta establecido, los representantes de las realezas de todo el mundo (así como el resto de instituciones) tendrán que seguir con un código de vestimenta e ir de negro. Sin embargo doña Letizia, al igual que otras mujeres y como hizo en el pasado doña Sofía, en esta ocasión no contará con un privilegio que tiene por el hecho de pertenecer a un reinado católico.

El look de la Reina Sofía en el que se podrá inspirar la Reina Letizia para el funeral del Papa Francisco I

En los próximos días, se espera que varios representantes de las casas reales se trasladen hasta el Vaticano para despedir al Papa Francisco, como la Reina Sofía, que ha visitado al Papa Francisco en varias ocasiones en audiencias y que, además, ha estado presente en los funerales de Benedicto XVI o Juan Pablo II en el 2005, al que acudió (en este último) junto al Rey Juan Carlos.

La Reina Letizia en una audiencia con el Papa Francisco. (FOTO: GTRES)

En esta ocasión, también se espera otras reinas, como a doña Letizia o a Charlene de Mónaco, que tienen un privilegio en su atuendo por el hecho de pertenecer a casas reales que en la época del protestantismo defendieron a la Iglesia católica, llamado el Privilegio de blanco, del que prescindirán en la despedida del Papa Francisco debido a que se trata de un funeral y deben ir vestidas de riguroso luto.

Hace dos décadas, doña Sofía fue una de las reinas europeas que acudió a Roma para despedir a Juan Pablo II por la estrecha relación de la Familia Real con la Santa Sede. Para la ocasión, la mujer del Rey Juan Carlos I siguió con el protocolo habitual en los funerales de los Papas, como ir íntegramente de luto. La madre del Rey de España asistió al entierro con un traje negro sin escote, de manga larga y con dos complementos en el cabello que solamente pueden lucir aquellas reinas que tengan el Privilegio de blanco, que en esta ocasión rompe con lo establecido y por norma tendrán que ir de negro. Además, la abuela de la heredera al trono español huyo de los diamantes o piedras preciosas para lucir una de sus joyas preferidas: las perlas.

La Reina Sofía junto al Rey Juan Carlos en el entierro de Juan Pablo II. (FOTO: GTRES)

Al igual que doña Sofía en el solemne entierro de Juan Pablo II, la madre de la heredera al trono español podría inspirarse en el look de su suegra en el entierro del anterior Santo Padre y, además de un traje negro, podrá llevar una peineta y una mantilla negra (o, en su defecto, un tocado o velo) acorde a las costumbres de las reinas católicas que tienen esta concesión del Vaticano. En cuanto a las joyas, se desconoce las que elegirá la mujer de Felipe VI para la ocasión aunque doña Letizia suele ser bastante discreta en cuanto a los complementos.