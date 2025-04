El Papa Francisco reapareció por última vez este domingo, 20 de abril, para la bendición Urbi et Orbi tras la misa del Domingo de Resurrección. Horas después, se ha anunciado su fallecimiento. Ana Rosa Quintana, que está al frente del programa que lleva su nombre, se ha enterado en pleno directo de la muerte del pontífice.

Ha sido entonces, cuando ha querido confesar el emotivo gesto que tuvo con ella mientras se encontraba en pleno tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que le fue diagnosticado.

Ana Rosa Quintana en televisión. (Foto: Telecinco)

La historia del rosario bendecido

«José Beltrán, sin conocernos, cuando yo estaba malita, estaba en plena quimioterapia y me hizo llegar por un amigo en común un rosario del Papa Francisco bendecido», ha comenzado diciendo, mirando a Beltrán que se encontraba también en el plató.

Ana Rosa Quintana por las calles de Madrid. (Foto: Madrid)

La reconocida periodista ha indicado que el rosario fue bendecido especialmente para que se recuperara. «Algo habrá hecho», ha indicado con una sonrisa. «Seguro que sí. Aquello fue en uno de los encuentros con el papa. Mi vocación como periodista tiene mucho que ver con la profesionalidad de Ana Rosa y con verla y, en un momento determinado, pues sentí mucho el cáncer por el que estaba pasando y coincidió con que era uno de esos encuentros con el Papa Francisco. Siempre solían ser sobre las 15:00 o 16:00 horas y se lo comenté. ‘Mire, Papa Francisco hay una periodista española que es creyente y, aunque no fuera creyente también se lo hubiera hecho llegar, que está en una situación complicada, no sé si me puede bendecir uno de los rosarios’», ha contado el comunicador, con orgullo, sobre la conversación que tuvo con el Santo Padre.

El Papa Francisco durante un acto público. (Foto: Gtres)

«Efectivamente, como hacía él siempre, cogió ese rosario y lo bendijo con otros tantos. El sabía perfectamente que ese rosario era para Ana Rosa Quintana y así se lo hice llegar y, hasta ahora lo habíamos mantenido en secreto», ha finalizado. Ana Rosa Quintana que escuchaba con atención el relato, ha querido dar a conocer también dónde tiene el rosario. «Lo tengo en casa y ya que lo hemos hablado lo voy a traer para que todo el mundo pueda verlo», ha terminado.

Así anunció que padecía cáncer

Con la profesionalidad que tanto le caracteriza, Ana Rosa Quintana anunció al final del programa de aquel 2 de noviembre de 2021 que le habían detectado cáncer. «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama», indicó en un primer momento. «La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… Normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante», añadió. «Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría , y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…», prosiguió, sin poder ocultar la emoción en su voz. Aproximadamente un año después, Ana Rosa regresó al formato.

Aquella no fue la primera vez que la comunicadora se enfrentó a un cáncer. En 2010 vivió una situación similar. «Hace ocho años tuve un tumor de grado uno. En julio de 2010 me lo diagnosticaron, yo empezaba mis vacaciones y me operaron el 2 de agosto. No necesité quimioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa, me sentaba al lado de Joaquín Prat y luego me iba a la radioterapia… No cogí ni un día de baja», explicó en 2018 en su programa matinal.