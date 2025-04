El doblete del Rey Felipe para el próximo sábado: funeral por la mañana y fútbol por la noche

La agenda del Rey Felipe para el próximo fin de semana es cuanto menos ajetreada. Y es que a pesar de que Casa Real ya anunció que el sábado, 26 de abril, se espera que el monarca presida la 121ª edición de la final del Campeonato de España Copa de S.M. el Rey de Fútbol, ahora se le ha sumado un nuevo compromiso al que no podrá faltar.

El pasado lunes, los medios de comunicación internacionales paralizaron sus previsiones para anunciar la muerte de Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, a los 88 años. Nada más conocerse la noticia, Sus Majestades emitieron un comunicado en el que expresaban sus máximas condolencias tras la pérdida del pontífice. «Nos seguirá inspirando siempre su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario», señala. Ante el dolor por su pérdida, la Reina y toda la Familia Real se unen a mí para trasladar a toda la Iglesia Católica nuestro pésame y nuestro afecto, así como nuestras oraciones por su descanso eterno», reza parte del escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Más allá del comunicado, como era de esperar, don Felipe y doña Letizia han modificado su agenda institucional. Este martes han acudido. junto a la Reina Sofía, a la Nunciatura Apostólica de Madrid para firmar en el libro que se ha colocado para todos aquellos que quisieran compartir un mensaje dedicado al Papa Francisco. Pero además, este sábado, los Reyes se trasladarán hasta Roma para asistir al funeral del Santo Padre y representar a nuestro país en este evento que marcará un antes y un después en la historia. Según ha trascendido, el último adiós a Su Santidad se celebrará sobre las 10:00 de la mañana en la plaza de la basílica de San Pedro.

Sus Majestades los Reyes junto a doña Sofía. (Foto: Gtres)

No obstante, seguidamente del funeral, los Reyes, al menos Felipe VI, deberá poner rumbo a España para cumplir y estar presente en el final del campeonato de fútbol mencionado líneas más arriba, el cual se disputará entre el Real Madrid C.F y el F.C. Barcelona en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a las 22:00 horas. Un horario que le permitirá moverse entre ambos países sin ningún problema, ya que en avión la duración del viaje no supera las 2 horas y media. No obstante, eso no quita que será una jornada intensa para el soberano, ya que romperá con su rutina de tomarse el fin de semana para su tiempo libre.