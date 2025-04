El Rey Felipe cierra su agenda antes de las vacaciones de Semana Santa

El Rey Felipe VI ha puesto punto final a sus compromisos oficiales antes de comenzar las vacaciones de Semana Santa. El monarca ha recibido en audiencia a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera Rodríguez, con motivo de su nombramiento en el cargo.

Para don Felipe ha sido la única cita oficial en esta semana, según aparece en la agenda de la Casa de S.M. el Rey. Esto no significa que no pueda tener otros compromisos de los que no trasciendan detalles, o que se dedique al trabajo de despacho en los días previos a las festividades.

El monarca no ha sido el único que ha tenido compromisos oficiales en esta jornada. También la Reina Sofía tiene una cita institucional, en este caso, en Mallorca. La madre del Rey va a presidir un año más en la Catedral de Palma el tradicional concierto de Pascua a beneficio de la organización Projecte Home Balears. Un recital al que nunca falta.

El Rey Felipe VI con Teresa Ribera. (Foto: Casa Real)

En el caso de la Reina Letizia, la esposa de Felipe VI cerró su agenda la pasada semana en León, asistiendo al acto central del Tour del talento en la ciudad, donde se anunció el nombre del ganador del Premio Princesa de Gerona CreaEmpresa de esta edición. Será en unos días cuando se confirmen los compromisos oficiales para después de las fiestas.

Una Semana Santa sin Leonor

No han trascendido los planes de la Familia Real para estos días de vacaciones, pero lo que sí se sabe es que va a ser una Semana Santa atípica. La infanta Sofía ha regresado ya a España para recargar las pilas antes de afrontar la recta final del curso en el Atlantic College de Gales y a la espera de que la Casa de S.M. el Rey anuncie sus planes para el próximo curso, después de confirmar que no hará formación militar.

Esta Semana Santa los Reyes y la infanta no podrán disfrutar de la compañía de la princesa Leonor. La heredera está a punto de llegar a Perú y ya se encuentra en el ecuador de su travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano. La Casa Real acaba de distribuir una serie de nuevas fotografías y vídeos por este motivo. Leonor embarcó a principios del mes de enero en Cádiz y bajará en Nueva York en junio, para poder completar su formación en otros buques de la Armada durante tres semanas.

La princesa Leonor a bordo del buque escuela. (Foto: Gtres)

Al margen de la ausencia de la princesa de Asturias, no se descarta que en los próximos días la Familia Real pueda hacer alguna aparición sorpresa en algún lugar de nuestra geografía, como ha hecho en otras ocasiones y aprovechando que la infanta Sofía está en Madrid. Por ejemplo, hace dos años acudieron a ver la Pasión Viviente de Chinchón y el pasado año se les pudo ver en una procesión en Madrid.