De Enrique ‘el nazi’ a Catalina ‘la patinadora’: disfraces royal para la noche más apocalíptica

Esta noche se celebra, en todos los rincones del planeta, la conocida como noche de Halloween. Una cita que cada vez más personas aprovechan para disfrazarse, incluidos algunos royals, que no dejan pasar la oportunidad de mostrar su lado más personal al mundo con una serie de atuendos de lo más originales, con los que también inspiran a la gente de cara a los próximos años.

Este es el caso de las princesas Beatriz y Eugenia de York. Ambas hermanas han conseguido alzarse con el título de reinas en lo que a los disfraces se refiere, razón por la que ya han dejado a medio mundo boquiabierto en diversas ocasiones con sus looks. En 2018 en concreto, la hija mayor del príncipe Andrés se decantó por un outfit monocromático con peluca lila brillante y tocado de unicornio, mientras que, hace tan solo un año, la menor de Sarah Ferguson vestía a su hijo para la noche de 31 con un divertidísimo disfraz del Monstruo de las Galletas con el que el bebé estaba adorable. Sin duda alguna, una pasión que ambas han heredado de sus progenitores, que cuando aún estaban juntos en 1987 se ataviaron con dos trajes de época para llevar a cabo su primera gira oficial juntos por Canadá.

Pero ellas no han sido las únicas integrantes de la Familia Real británica que han sacado a relucir su faceta más divertida en una noche muy especial. Por ejemplo, Catalina Middleton, cuando aún tan solo era novia del príncipe Guillermo, quiso organizar un evento benéfico a favor de una institución infantil con temática de los años 70, razón por la que se enfundó en un minishort amarillo, un top de lentejuelas verde y unos patines al más puro estilo Barbie patinadora. Una elección mucho más alegre que la del príncipe Enrique, que hace casi dos décadas se disfrazaba de nazi con un uniforme caqui con brazalete rojo con la esvástica incluida. Algo que no gustó nada ni a sus más allegados ni a la opinión pública, motivo por el que no le quedó más remedio que entonar el mea culpa por medio de un portavoz del clan Windsor. Y es que, al hijo menor de Diana de Gales parece que siempre le han gustado los disfraces, ya que, cuando tan solo tenía tres años, se vistió como un duende rojo para la obra de teatro navideña de su escuela infantil.

El Rey Carlos y su esposa, Pauline Ducruet, Leonor de Suecia, Magdalena de Suecia o Diana de Gales tampoco han podido evitar rendirse ante los encantos de esta fecha, pero sin duda, la difunta Reina Isabel era toda una it girl en lo que a combinar colores y estilismos se refiere. Tanto es así, que su amplio abanico de tonalidades ya es un perfecto disfraz para un Halloween en el que no solo llaman la atención los disfraces terroríficos, sino también aquellos que más se asemejan al Carnaval tal y como lo conocemos en España.