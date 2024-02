Ajenos a la situación de la Familia Real Británica y al estado de salud de la princesa de Gales, los duques de Sussex continúan con su día a día en Estados Unidos. A pocas semanas de que se cumpla un nuevo aniversario de su último compromiso oficial como miembros de la Familia Real -en marzo de 2020-, la pareja formada por el príncipe Enrique y Meghan Markle va a celebrar una fecha simbólica en un lugar muy especial.

Tal como ha trascendido, el hijo menor del rey Carlos III pasará el día de San Valentín -14 de febrero-, en Canadá, un país con el que tanto él como su mujer, Meghan Markle, tienen importantes vínculos que se remontan al comienzo de su historia.

Sin embargo, su visita al país vecino no se circunscribe únicamente a una cuestión personal, sino que obedece a temas relacionados con su agenda. Los duques de Sussex viajarán a Canadá para la celebración de una nueva edición de las fiestas One Year to Go, que marcan el inicio de la cuenta atrás de un año para que comiencen los Juegos Invictus del próximo año, que tendrán lugar en Vancouver en febrero de 2025.

Una cita muy especial para el duque de Sussex, que está muy implicado con esta iniciativa. Los Juegos Invictus son unos juegos adaptados creados por el príncipe Enrique de Inglaterra, cuya asociación personal de veteranos enfermos o heridos participa en los mismos, en deportes que incluyen baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentado, y remo en interiores. Están inspirados en los Warrior Games, de carácter similar y que se llevan a cabo en Estados Unidos.

Un compromiso importante

Se ha confirmado que Enrique y Meghan Markle estarán en esta cuenta atrás en Vancouver. Los duques de Sussex realizarán una visita de tres días que dará comienzo el mismo día de San Valentín -Día de los Enamorados- y en la que se reunirán con integrantes del Campamento de entrenamiento de invierno de las naciones participantes en los Juegos Invictus. Además, aprovecharán para intercambiar puntos de vista y opiniones con algunos de los asistentes a la cita. Asimismo, también podrán ponerse al día de cara a las novedades y actividades previstas para la próxima edición de los juegos.

Más allá de que para el príncipe Enrique y para su esposa los Juegos Invictus son una de las iniciativas con las que están más volcados, lo cierto es que, Canadá ocupa un lugar importante en su historia de amor. Allí residía Meghan Markle durante los primeros meses de su noviazgo y allí pasaron una etapa antes y tras anunciar su salida de la Familia Real.

El príncipe Enrique y Meghan Markle juntos en un acto. / Gtres

Además, fue precisamente en unos Juegos Invictus en Toronto donde Enrique y Meghan hicieron su primera aparición pública como pareja, en el año 2017, pocos meses antes de que se anunciara oficialmente su compromiso.