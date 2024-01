Los duques de Sussex reaparecen en medio del vendaval mediático de Buckingham

El príncipe Enrique y Meghan Markle reaparecieron por sorpresa este pasado martes, 23 de enero, tras varias semanas alejados del foco mediático. Lo hicieron posando ante los focos desde la alfombra roja de Carib Theatre de Kingston (ubicada en Jamaica), donde tuvo lugar el estreno de la película Bob Marley: One Love, un biopic que contará los episodios más importantes de la vida del célebre artista. Así, la pareja pudo disfrutar de una noche de cine en la que, a juzgar por las imágenes trascendidas y sus rostros de felicidad, lo pasaron en grande.

En el photocall del evento, la actriz y el hijo menor del rey Carlos III volvieron a zanjar todo tipo de rumores que señalaban hacia una posible crisis en su matrimonio, caminando cogidos de la mano y transmitiendo unión y amor en cada paso que daban frente a las cámaras encargadas de cubrir el acto.

So the UK media that knows everything about Prince Harry and Meghan weren’t aware of their trip to Jamaica?🤔🤔🤔 pic.twitter.com/UR4ykT6yAE

— Resilient (@KaindeB) January 24, 2024