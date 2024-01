La ceremonia de entrega de los premios Globos de Oro además de ser una de las citas más importantes del mundo del entretenimiento, se ha convertido en una especie de reencuentro para los protagonistas de la serie Suits, en la que participó Meghan Markle antes de comprometerse con el príncipe Enrique.

A pesar de que en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que la duquesa de Sussex acudiera a la gala, lo cierto es que ni ella ni Enrique estuvieron en la ceremonia, aunque sí que se habló de la nuera del rey Carlos III.

Y es que algunos de los protagonistas de la serie acudieron a la entrega de premios y tuvieron un papel destacado en la ceremonia. Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty y Gabriel Macht, ex compañeros de la duquesa de Sussex en la ficción, fueron los encargados de entregar uno de los galardones durante la velada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes)

Una inesperada reunión de parte del equipo de Suits en la que se ha descubierto uno de los motivos por los que la esposa del príncipe Enrique no tiene contacto con los que fueron sus compañeros de reparto. Tal como ha revelado la actriz Gina Torres, que fue una de las que asistió a la boda de los duques de Sussex en Windsor, a día de hoy, ellos no tienen el teléfono de Meghan Markle, por lo que no se pueden comunicar de manera fácil y directa con ella.

Una inesperada revelación que se ha conocido gracias a las preguntas de una periodista de la revista Variety, que ha insinuado que los protagonistas de Suits tienen un grupo de chat para comunicarse y organizar reuniones, como esta improvisada quedada en los Globos de Oro. «¡Sí, nuestro grupo de WhatsApp es una locura en este momento!», comentó la actriz Gina Torres.

Meghan Markle en ‘Suits’. / Gtres

Precisamente a raíz de este comentario de la intérprete, la periodista quiso saber más del chat y preguntó por la duquesa de Sussex: «No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos, así que… Ella verá. Seguro que está feliz de vernos aquí», contestó Gina. Unas palabras que han pillado por sorpresa, ya que, hasta ahora, se pensaba que Meghan Markle mantenía una relación fluida con sus ex compañeros. De hecho, aunque la ficción terminó en el año 2019, muchos de los miembros del equipo siguen teniendo buena relación y continúan en contacto, aunque esto no incluye a la duquesa de Sussex.

Pese a esta sorprendente revelación, hasta ahora, la esposa del príncipe Enrique siempre se había mostrado muy orgullosa de haber podido formar parte del equipo de Suits. «Fue fantástico trabajar en Suits, con un gran reparto y un gran equipo. Nos lo pasamos muy bien. Estuve durante siete temporadas, que es mucho», recalcó la duquesa no hace mucho. Los motivos por los que ya no forma parte del chat conjunto y por los que sus ex compañeros ni siquiera tienen su contacto solo ella los conoce.