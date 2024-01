El príncipe Enrique y Meghan Markle reaparecieron hace unos días en la proyección de una película en Jamaica. Un acto en el que la duquesa de Sussex apostó por un sofisticado look en negro de Carolina Herrera, mientras que el hijo mayor del rey Carlos lució un traje de chaqueta sin corbata. A pesar de que la pareja lleva ya varios años desvinculada completamente de la esfera oficial, probablemente esperaba recibir un trato especial en este compromiso. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, lo que generó cierto descontento en el matrimonio y se ha convertido incluso en tema de debate en las redes sociales.

Meghan Markle y el príncipe Enrique durante un viaje / Gtres

El príncipe Enrique y su esposa fueron dos de los invitados al estreno del filme sobre la vida de Bob Marley en Jamaica. Hasta aquí nada extraño, de hecho, incluso se les pudo ver posando en la alfombra roja como dos celebridades más. Lo peculiar ocurrió después, al menos, para la mentalidad del hijo menor del rey Carlos III, acostumbrado a un trato preferencial por su posición.

Looks like the Mrs isn’t very happy with the seating arrangement her happy mask is slipping 😁 pic.twitter.com/uJ1jFEQF16

Y es que la pareja no fue ubicada en primera fila, como probablemente esperaban tanto Enrique como su esposa, sino que los asientos que tenían reservados estaban en un lugar menos preferente. Así lo han confirmado algunos medios británicos que aseguran que Enrique y Meghan fueron relegados a una zona de asientos baratos. Algunos de los asistentes al evento han compartido imágenes y vídeos en las redes sociales en los que se ve a Enrique con el rostro serio y visiblemente molesto por la situación, mientras que su esposa aparece totalmente fuera de lugar, con un look exagerado para la ocasión, ya que el resto de asistentes lucen estilismos mucho más informales.

Sin duda, un varapalo para la pareja, cuya popularidad se encuentra en horas bajas, en un momento en el que todas las miradas están puestas en la Familia Real, con el ingreso de Catalina Middleton y la reciente intervención del rey Carlos III por un problema en la próstata.

Una etapa complicada

No corren buenos tiempos para los duques de Sussex. La pareja abandonó sus funciones oficiales como miembros de la Familia Real hace ya casi cuatro años y desde entonces han sido muchos los titulares que han acaparado por sus polémicas. Es más, en estos momentos, la relación con los Windsor está completamente deteriorada y sin visos de poder recuperarse en el corto plazo.

So the UK media that knows everything about Prince Harry and Meghan weren’t aware of their trip to Jamaica?🤔🤔🤔 pic.twitter.com/UR4ykT6yAE

— Resilient (@KaindeB) January 24, 2024