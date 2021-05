Dos personas en dos momentos absolutamente opuestos. Mientras que Máxima de Holanda se encuentra a punto de celebrar su 50 cumpleaños, el duque de Edimburgo fallecía el pasado 9 de abril a las puertas de cumplir 100 años. Una dura pérdida para la familia real británica, en especial para la reina Isabel, que decía adiós al que ha sido su compañero de vida durante más de 7 décadas, una cifra muy difícil de alcanzar en estos tiempos.

El Royal Mail ha querido rendir su particular homenaje al príncipe Felipe por su dedicación a la Institución a lo largo de su vida y lo ha hecho con una colección de sellos en blanco y negro que evocan algunos de los momentos más importantes de la vida del duque de Edimburgo. Cuatro sellos en total que muestran imágenes del marido de la reina Isabel en diferentes etapas. Los sellos que se han emitido son: primera clase, segunda clase, 1,70 libras y 2,55 libras. También está disponible una hoja en miniatura de los cuatro por 5,76 libras. Se pueden adquirir a través de la página web oficial del Royal Mail.

We’re proud to present a commemorative collection of stamps and collectibles honouring the life and work of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

Explore the collection: https://t.co/hvTzqbqIdm pic.twitter.com/vI0t9KRebm

— Royal Mail (@RoyalMail) May 13, 2021