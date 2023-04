La despedida más amarga e irreversible del príncipe Enrique

No es un buen momento para el príncipe Enrique. El hijo menor del rey Carlos viajó hace unos días a Londres para asistir a algunas de las sesiones del litigio que mantiene contra Associated Newspapers y en el que participan otros rostros conocidos del panorama británico. Lo hizo solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, que permaneció en California con sus dos hijos. Con el rostro serio pero tranquilo, Enrique se dejó ver varios días a las puertas de los juzgados pero no hubo tiempo para encuentros familiares. Su hermano, el príncipe Guillermo, aprovechó esos días para descansar en Norfolk junto a su mujer y sus hijos, que estaban de vacaciones escolares, mientras que su padre, el Rey, estaba ultimando los preparativos para su viaje de Estado a Alemania. Una vez más, Enrique se encontró solo en la que ha sido su patria hasta que tomara la decisión de dar carpetazo a más de 35 años como miembro de ‘La Firma’.

El viaje de Enrique a Londres se ha producido apenas unas semanas después de que se conociera que el Rey había informado a los duques de Sussex de que debían desalojar su casa en Windsor, Frogmore Cottage. Una casa que la Reina Isabel ofreció a la pareja para que comenzaran su nueva vida allí y que, según ha trascendido, no tenían intención de dejar. Y es que, a pesar de que Meghan y Enrique no han conseguido que se les garantice seguridad en sus estancias en Londres, en Frogmore contaban con protección, por estar en el recinto de Windsor.

Todavía no se sabe la fecha exacta en la que la pareja deberá cerrar la casa que, según se ha publicado, podría pasar a ser el nuevo hogar del príncipe Andrés, pero todo apunta a que será en un lapso breve de tiempo. Algunas fuentes aseguran que el monarca quiere dejar zanjado el asunto antes de su Coronación en el mes de mayo, por lo que, si Enrique y Meghan finalmente asistieran -algo que aún está en el aire-, quizás no se podrían quedar en la casa. Eso sí, está confirmado que, en esta última visita, Enrique ha estado en Frogmore Cottage.

Así lo ha revelado el diario británico The Telegraph, que sostiene que el duque de Sussex ha estado en la propiedad estos días pasados. «Se entiende que el duque de Sussex se quedó en la propiedad de Windsor antes de hacer su aparición sorpresa en las Cortes Reales de Justicia la semana pasada. El Duque llegó al Reino Unido el fin de semana pasado y se cree que voló de regreso el jueves por la noche. Se presentó ante el tribunal el lunes, martes y jueves y se cree que probablemente también utilizó la visita para clasificar las pertenencias de la pareja y determinar qué se debe enviar a los EE. UU. antes de desocupar la propiedad», han publicado en el periódico.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, algunas fuentes apuntan a que el duque de Sussex utilizó la audiencia ante los tribunales como pretexto para poder viajar a Londres, por un lado, para convertirse en el foco de atención en un momento clave para su padre -a punto de iniciar su primer viaje de Estado internacional- pero también para zanjar las cuestiones relacionadas con el traslado de los enseres del matrimonio que queden en Frogmore Cottage.

Si finalmente esto fuera así y Enrique ya ha dado carpetazo a este hogar tan especial para la pareja por diversos motivos, la sombra de la duda sobre la presencia de los Sussex en la Coronación del rey Carlos es más intensa que nunca ya que, en estos momentos, no quedaría claro dónde se quedaría la pareja. Es cierto que sitios no les van a faltar, pero otra cosa es que ellos puedan sentirse más o menos cómodos. Quizás la mejor opción para por sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia de York. Solo queda esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos pero, no cabe la menor duda de que para Enrique pasar su última noche en Frogmore Cottage y cerrar la puerta de esta casa ha debido ser una de las cosas más difíciles de los últimos años. Un adiós definitivo a una etapa en la que todavía algunos mantenían un pequeño halo de esperanza.