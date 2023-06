El destino del hogar más especial de Enrique y Meghan, en la cuerda floja

Se acabó el tiempo para los duques de Sussex. El príncipe Enrique y Meghan Markle han dicho adiós definitivamente a su etapa en el Reino Unido con el traslado de las últimas pertenencias del matrimonio que aún permanecían en la casa. Así lo han confirmado medios británicos, que aseguran que la propiedad, ubicada en la zona de Windsor, ya se encuentra totalmente vacía y lista, por tanto, para que otra persona pueda habitarla.

El príncipe Enrique y Meghan Markle juntos en una imagen de archivo. / Gtres

Según ha trascendido, cuando se cumplen seis meses desde el anuncio de ‘desalojo’, la pareja ya ha devuelto las llaves de la casa y ha vaciado por completo la casa. Lo ha hecho justo cuando quedaba un día para que expirara el plazo que, tal como han revelado fuentes británicas, se cumple este viernes, 30 de junio. No obstante, no se ha visto ni a Enrique ni a Meghan Markle en la casa, sino que han sido personas de su confianza las que se han ocupado de todos los trámites.

En esta situación, en caso de que los duques de Sussex regresen al Reino Unido, ya no podrán quedarse en Frogmore Cottage y, en caso de querer pernoctar en algún recinto de ‘La Firma’ -donde la protección oficial está garantizada, una de sus mayores preocupaciones-, tendrían que llegar a un acuerdo privado con el monarca. De no ser así, su única opción es depender de amigos o pagar ellos por su alojamiento, en hoteles y otras opciones. En cualquier caso, a día de hoy, no se contempla un regreso de los dos juntos, aunque sí es probable que Enrique pudiera hacer algún desplazamiento puntual, que ahora se complica en lo que respecta a temas logísticos.

Frogmore Cottage en una imagen de archivo. / Gtres

En principio, parece que la idea era que el príncipe Andrés abandonara el Royal Lodge y se instalase en Frogmore, cuyas llaves ya la había ofrecido Carlos III. Sin embargo, parece que por ahora esta mudanza no va a producirse, por las reticencias del príncipe Andrés a dejar su hogar. A pesar de los problemas económicos del duque de York y de que algunas fuentes apuntan que el príncipe de Gales está presionando a su padre porque quiere instalarse con su familia en la residencia -más adecuada para su estatus-, Carlos no tiene la intención de tomar cartas en el asunto, ya que el contrato de Andrés es con el Crown Estate y porque, según revelan algunas fuentes, por el momento, el duque de York tiene fondos suficientes para afrontar los gastos de mantenimiento de la casa.

El príncipe Enrique en Londres en un juicio. / Gtres

En esta situación, parece que Frogmore Cottage se quedará vacía, al menos, hasta que desde el núcleo central de ‘La Firma’ tomen alguna decisión al respecto. Quizás la casa vuelva a ser residencia de empleados de Windsor en caso de que Andrés no transija o puede que Carlos tenga otros planes. El tiempo dirá, pero lo que está claro es que Enrique y Meghan tienen cada vez más complicado volver a la que durante un tiempo fue su casa.